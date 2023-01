Parlamentares bolsonaristas viajam para os EUA para ato contra aborto

Parlamentares aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro viajaram para os Estados Unidos nesta semana para participar de um protesto contra o aborto em Washington, capital americana, previsto para esta sexta-feira, 20. Conhecido como “March for Life” (Marcha pela Vida), o ato é uma das grandes manifestações de cunho conservador do país.

A visita desses congressistas aos EUA acontece no momento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro permanece no país, em meio às suspeitas de ter envolvimento com os atos golpistas ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro.

Um dos parlamentares que vai a Washington participar da marcha contra o aborto é o senador Eduardo Girão (Podemos-CE). “Faço isso há mais de 10 anos, mesmo antes de ser político. Muitos parlamentares vão”, disse o senador, que destacou ainda ter pago todas despesas da viagem com recursos próprios. Ele negou ter se encontrado com o ex-presidente, bem como disse não ter informação sobre a presença de Bolsonaro na marcha de sexta.

Aliada próxima a Bolsonaro, a deputada federal, Carla Zambelli (PL-SP), também embarcou para os Estados Unidos nesta semana a fim de participar da manifestação conservadora na capital americana. A reportagem apurou que Zambelli teria avisado a presidência da Câmara dos Deputados sobre a viagem e que custearia as despesas do próprio bolso. Procurada, a assessoria de imprensa da presidência da Casa não se manifestou até a publicação desta reportagem.