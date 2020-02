Para onde vão os R$ 668 milhões recuperados por Bretas na Lava Jato

O juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal, autorizou a liberação de 668,5 milhões de reais pagos por delatores na Operação Lava Jato.

O dinheiro será destinado ao Estado do Rio de Janeiro e à União, como forma de restituir os valores saqueados nos esquemas de corrupção. Esta será a primeira vez que a União vai receber recursos recuperados pela Lava Jato como forma de restituição.

Bretas dividiu o montante da seguinte forma:

União: 459.593.650,27 milhões de reais

Rio de Janeiro: 208.983.575,27 milhões de reais

Em outra ocasiões, o estado do Rio já havia recebido 250 milhões de reais recuperados pela Lava Jato para pagar o décimo terceiro salário dos servidores públicos estaduais, em 2017, e 15 milhões de reais para a recuperação de escolas. Por causa das restituições recebidas anteriormente, a parcela destinada à União, desta vez, será maior. O pedido de liberação partiu da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ).

Bretas afirma, na decisão, que a “organização criminosa, desbaratada no âmbito da chamada Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, causou prejuízos milionários, se não bilionários, ao estado em diversas áreas relevantes, como saúde e transporte, diretamente, e indiretamente a tantas outras, como segurança e educação, além do dano inquantificável dos muitos investimentos que não foram feitos pela falta de verba provocada pelos desvios criminosos”.