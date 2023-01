Pacheco: situação em Brasília é grave

O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, enviou agora há pouco uma nota aos colegas em que classifica a situação como grave e diz que providências serão tomadas. Manifestantes invadiram o plenário da Câmara e do Senado e depredaram as instalações. Pacheco disse que está em contato com o governador do Distrito Federal, com o Ministro da Justiça e com o Ministro da Defesa.

“Peço a todos que independentemente de posições ideológicas e políticas, manifestem-se repudiando veementemente esse episódio que afronta o Poder Legislativo, ao qual todos pertencemos”, diz a nota enviada aos senadores.

Pacheco ressalta que a união entre os senadores é muito importante neste momento para que ações concretas sejam efetivamente tomadas para punir os responsáveis pelos ataques.