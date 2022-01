Os recados de Lula para fechar candidaturas do PT nos estados

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera as pesquisas para voltar ao Palácio do Planalto nestas eleições de 2022, tem realizado uma série de conversas com outros partidos para a escolha de candidatos a governadores. A maior dificuldade está nos estados de Pernambuco e São Paulo.

O primeiro bombardeio aos planos de Lula veio de dentro do próprio PT, quando ele sinalizou a escolha do ex-governador Geraldo Alckmin para ser seu candidato a vice-presidente da República. Alckmin, que governo São Paulo pelo PSDB, adversário histórico do PT. Petistas de carteirinha, que ajudaram a fundar a legenda, como o deputado federal Rui Falcão e o ex-ministro Luiz Marinho, criticaram abertamente a ideia. Lula, que é maior que o PT, tenta neutralizar o fogo amigo.

Mas a escolha de candidatos a governos estaduais é mais complicada, porque envolve outros partidos que disputam as mesmas vagas. Em São Paulo, Lula ainda não conseguiu conciliar o interesse comum de Fernando Haddad (PT) e Guilherme Boulos (Psol) de serem candidatos a governador de São Paulo por uma frente de esquerda. As conversas entre os dois partidos seguem na próxima semana.

Em Pernambuco, a situação é mais complicada ainda. O senador Humberto Costa não abre mão de sua candidatura ao governo. O PT nunca governou Pernambuco, estado comandado pelo PSB de Paulo Câmara. O PSB deseja lançar um candidato com o apoio do PT, o PT que lançar um candidato com o apoio do PSB.

Nesta sexta-feira, Lula avisou que nada está fechado. Durante a filiação do senador Fabiano Contarato ao PT, Lula enviou um aviso a Humberto Costa: “E o companheiro Beto Costa, que é uma novidade boa, que está entrando para a disputa no governo de Pernambuco, estamos conversando muito e haveremos de encontrar uma solução, Humberto”, disse Lula.

Nem na Bahia a composição estaria toda fechada. Lula cumprimentou o senador Jaques Wagner, durante a filiação de Cantarato. Na Bahia, que lidera as pesquisas é o ex-prefeito ACM Neto (DEM), que teve uma administração reconhecida pelos eleitores. “Jaques Wagner, futuro governador da Bahia, se for candidato”, enfatizou Lula, arrancando um sorriso da presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

Lula mandou mais recados. Ele deixou claro que muitos destes candidatos nos Estados são candidatos que se apresentaram como tal, antes do fechamento das coligações para fortalecer a candidatura nacional, aquela que interessa ao próprio Lula. O ex-presidente também saudou outro candidato a governador. “Companheiro Rogério Carvalho, que está se colocando como futuro candidato do Sergipe”, disse Lula, arrancando novo sorriso de Gleisi Hoffmann.