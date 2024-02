Os primeiros dias do “Poderosíssimo Ninja” na Câmara dos Deputados

Conhecido na internet como “Poderosíssimo Ninja”, o influenciador digital e agora o deputado federal Douglas Viegas (União-SP) completou pouco mais de um mês em seu novo trabalho como parlamentar em Brasília. Viegas assumiu a vaga deixada por Felipe Becari, convidado a comandar a Secretaria Municipal de Esportes de São Paulo em dezembro do ano passado. De lá para cá, o influenciador assinou 12 requerimentos e, neste mês, chamou um amigo para ser seu assessor na Câmara.

Em fevereiro, Viegas contratou Leopoldo Reis Longo da Silva para ser secretário parlamentar, com um salário de aproximadamente R$ 8 mil. Longo da Silva também é criador de conteúdo e ficou conhecido na internet como “Poldo Longo”. Seu perfil no Instagram tem mais de 200 mil seguidores e contém uma série de vídeos em que o influenciador passa dicas que vão desde treinos de academia a receitas. Longo da Silva e Viegas aparecem em uma série de fotos e vídeos juntos. “Irmão, sigo grato pela confiança, admiração, parceria, amizade e tudo que existe entre nós”, escreveu em um dos posts.

Viegas possui um canal com mais de 3 milhões de inscritos no Youtube, chamado “Nunca Mexa”. No Instagram, são mais 3,3 milhões de seguidores. O parlamentar, que já foi jogador de basquete, costuma usar suas redes para explorar assuntos relacionados ao esporte e também postar vídeos motivacionais. No fim de 2023, começou a ganhar destaque ministrando palestras motivacionais. O deputado também produziu um podcast de motivação batizado de “Faculdade do Poderosíssimo Ninja”, um compilado do que ele chama de “aulas” sobre o que os ouvintes precisam fazer para “deixarem de ser otários”.

O “Poderosíssimo Ninja” só fez alarde sobre seu novo trabalho como político em suas páginas há poucos dias e adiantou que pretende dedicar o mandato à defesa do esporte.”Começamos oficialmente a caminhada que tem o poder de mudar o rumo do esporte brasileiro assim como a história da nossa nação”, publicou o deputado no Instagram. Ao todo, Viegas aparece como autor de 12 propostas legislativas em 2024. Todas elas foram assinadas no mesmo dia e são pedidos para a realização de sessões solenes. Um deles solicita uma homenagem ao Dia da África, comemorado no dia 25 de maio. Em outra, sugere uma sessão especial para celebrar o Mês da Primeira Infância.