Os primeiros depoimentos marcados pela CPMI dos atos de 8 de janeiro

A Comissão Mista Parlamentar de Inquérito (CPMI) dos atos de 8 de janeiro definiu nesta quarta-feira, 14, o cronograma das primeiras oitivas que serão pelo colegiado. O primeiro depoimento será do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, marcado para terça-feira que vem, dia 20.

A decisão foi tomada em reunião da cúpula da CPMI realizada nesta quarta-feira, 14, no Senado, agendada com a intenção de difinir um cronograma para as oitivas. A comissão já aprovou requerimento para ouvir 35 pessoas, mas ainda não tinha estipulado datas para colher os depoimentos. Dentre os nomes aprovados estão do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres; do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid; e o ex-ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno.

Vasques passou a ser investigado pela Polícia Federal supostamente por ter permitido o bloqueio de diversas rodovias durante as eleições de 2022 em uma manobra que visaria dificultar que eleitores fossem votar. Bolsonaro exonerou o militar do cargo em novembro do ano passado.

A cúpula da CPMI também definiu a data de outros dois depoimentos. Na quinta-feira, 22, a comissão marcou os depoimentos de George Washington de Sousa, preso no ano passado suspeito de participar da instalação de uma bomba perto do Aeroporto de Brasília; e de Valdir Pires Dantas, perito da polícia que ajudou a desarmar o artefato explosivo.