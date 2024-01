Os desdobramentos políticos da operação da PF que envolve Ramagem

A operação da Polícia Federal que atingiu o ex-diretor da Agência Brasileira de Informação, Alexandre Ramagem, segue movimentando o universo político em Brasília. Indignados e alegando perseguição política, deputados e senadores da oposição se movimentam para articular um plano de limitar o poder do Supremo Tribunal Federal no Senado e pressionam o presidente Rodrigo Pacheco a pautar projetos de Lei que impõem restrições a atuação dos ministros. Já a ala mais realista do partido já admite que pode desembarcar da candidatura do ex-diretor da Abin à prefeitura do Rio de Janeiro. Confira esses e outros assuntos no Giro VEJA desta sexta-feira.