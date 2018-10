A Polícia Federal cumpre nesta quarta-feira mandados de busca e apreensão em três operações simultâneas deflagradas no Paraná, Sergipe e São Paulo, contra pessoas que praticaram crimes eleitorais no primeiro turno das eleições deste ano.

As ações do Centro Integrado de Comando e Controle Eleitoral, em Brasília, buscam identificar os autores de vídeos que circularam no último dia 7 de outubro, data do primeiro turno. Um deles mostra um eleitor em frente à urna votando com um revólver.

“Os investigados poderão responder, no caso do estado do Paraná, pelos crimes de violação de sigilo do voto e porte ilegal de arma; e, no caso do estados de Sergipe e São Paulo, pela incitação de crime contra candidatos”, afirmou a Polícia Federal, em nota.

Os vídeos feitos em Sergipe e São Paulo trazem ameaças aos candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). Segundo a PF, as operações buscam “afastar possíveis ameaças ao processo eleitoral de 2018”.