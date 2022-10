O que revelam 5 principais institutos de pesquisa sobre Lula x Bolsonaro

A 4 dias do segundo turno das eleições, os números dos institutos de pesquisa mais confiáveis na visão de cientistas políticos estão convergindo para o mesmo cenário, com pouquíssima diferença entre os levantamentos.

Nessa última semana, os números de três institutos apontam para uma diferença que varia de 6 a 8 pontos entre Lula e Bolsonaro tanto nos votos totais como nos votos válidos.

Segundo o Ipec, Lula tem 50% dos votos totais e Bolsonaro tem 43%. O Atlas aponta 52% para o petista e 46% para o presidente. Já o Ipespe indica que Lula tem 50% e Bolsonaro tem 44%. Na média dos três institutos, o placar é de 51% a 44% para o ex-presidente, uma diferença de 7 pontos percentuais.

Em relação aos votos válidos, o Ipec mostrou Lula com 54% e Bolsonaro com 46%. Segundo o Atlas e o Ipespe, o ex-presidente tem 53% ante 47% de seu adversário. Na média, Lula teria 53% dos votos válidos contra 47% de Bolsonaro.

Uma semana antes dessa apuração, no período de 17 a 21 de outubro, a média de votos válidos de Lula e Bolsonaro era exatamente essa de 53% a 47%, dessa vez comparando os números de Ipec, Ipespe, Quaest e Datafolha. A média de votos totais desses institutos estava diferente, mas numa margem pequena em relação a esta semana: 49% para Lula e 43% para Bolsonaro.

Ou seja, duas semanas se passaram e os números permanecem praticamente os mesmos, indicando que a consolidação das preferências é muito forte.

Sempre vale ressaltar que os institutos erraram no primeiro turno e não conseguiram captar o cenário real dos votos do bolsonarismo.

No entanto, nessa segunda etapa da disputa, os dados estão cada vez mais semelhantes, o que indica que a probabilidade de que essas pesquisas estejam erradas é mínima.

Embora os institutos usem metodologias diferentes, o que pode explicar essa diferença de 1 a 2 pontos entre uma pesquisa e outra, todos os dados estão convergindo para uma vitória do ex-presidente. São grandes as chances de que as pesquisas desta semana já estejam desenhando o cenário do próximo domingo e, se estiverem certas, Lula voltará ao poder.