O que Damares viu nas declarações de Bolsonaro

Atualizado em 16 out 2022, 17h07 - Publicado em 16 out 2022, 16h56

Por Gustavo Silva , Maiá Menezes Atualizado em 16 out 2022, 17h07 - Publicado em 16 out 2022, 16h56

Escalada para tentar minimizar o impacto das declarações do presidente Jair Bolsonaro (PL), divulgadas neste domingo, 16, em que fala que “sentiu um clima” ao visitar adolescentes venezuelanas, a senadora eleita Damares Alves afirmou a VEJA que Bolsonaro está sendo vítima de uma “maldade”. Segundo ela, o presidente “é um homem que chora pelas crianças, que faz tanto por elas”. A ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos estará nesta segunda, 17, com mulheres venezuelanas no Distrito Federal. As declarações do presidente, na avaliação de aliados, foram retiradas de contexto, mas causaram estragos.