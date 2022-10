O perrengue de Roberto Jefferson na cadeia

A defesa do ex-deputado Roberto Jefferson, preso desde o domingo, 23, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, pediu ao magistrado para que a esposa do político possa visitá-lo com urgência na cadeia. A alegação é que a alimentação fornecida pelo sistema carcerário fluminense não atende aos requisitos de que necessita, pois ainda faz tratamento contra um câncer no pâncreas e precisou retirar parte de seu intestino. “Sua refeição é diferenciada e não pode ser fornecida pelo estabelecimento prisional, o que afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, justamente por não existir qualquer justificativa para a restrição ao exercício de direitos fundamentais constitucionalmente assegurados”, afirma a defesa.

O pedido ainda não foi aceito pelo magistrado, que condicionou as visitar a Jefferson à prévia autorização dele. Agora, salvo uma decisão específica, o ex-deputado vai ter que esperar a próxima quarta-feira (as visitas são semanais) para receber a esposa e sua alimentação específica.

O ex-deputado teve a prisão domiciliar revogada após proferir ofensas à ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Ele só se entregou na noite de domingo horas depois de atacar com granadas agentes cumpriam a ordem de Moraes para reinstaurar a detenção em regime fechado.