Bolsonaro chama reunião no Alvorada; ‘É guerra’, diz aliado

26 out 2022, 19h30

Jair Bolsonaro chegou há pouco em Brasília. Convocou auxiliares para uma reunião no Palácio da Alvorada. Um integrante da campanha do presidente definiu o clima do encontro: “O terceiro turno começou e o segundo nem terminou. É guerra”.

Uma fonte da campanha disse ao Radar que militares das Forças Armadas foram chamados para o encontro. Ministros e auxiliares próximos ao presidente, no entanto, desconversaram sobre a presença de chefes militares no encontro.

A expectativa dos auxiliares do presidente é de que ele vá para cima de Alexandre de Moraes e do TSE, depois de o tribunal ter desqualificado o caso do auxiliar exonerado nesta semana.