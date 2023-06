O ministro da Agricultura passou no teste para churrasqueiro

No fim do mês passado, o presidente Lula promoveu um churrasco no Palácio da Alvorada e chamou para o encontro ministros e alguns parlamentares com a intenção de acenar ao Congresso após uma semana difícil para o governo no Legislativo. Um dos destaques do evento organizado por Lula de última hora foi o churrasqueiro: o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

Além de Fávaro, o presidente convidou para o churrasco o ministro da Casa Civil, Rui Costa, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, da Secretaria Especial de Comunicação Social, Paulo Pimenta, além de parlamentares como o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues.

No dia 24, a Câmara concluiu a votação do novo marco fiscal, que substituirá o antigo teto de gastos. No mesmo dia, a comissão que analisava a MP da reestruturação do governo esvaziou os ministérios do Meio Ambiente, chefiado por Marina Silva, e dos Povos Indígenas, comandado por Sônia Guajajara. Nenhuma das duas compareceu ao churrasco na Esplanada.

O objetivo da confraternização era suavizar a relação entre o Executivo e o Legislativo depois da tensão na semana. Outro motivo do encontro foi comemorar a aprovação do novo marco fiscal. Fávaro, o churrasqueiro, não descuidou do ponto da carne, deu especial atenção à picanha e, pela primeira vez, foi elogiado pelos petistas presentes.