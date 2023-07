O “Desenrola” do Instituto Lula

O Instituto Lula publicou em sua página na internet uma grande chamada na qual o presidente da República explica ao contribuinte como limpar seu nome, renegociando as dívidas pelo programa Desenrola Brasil. Ao lado do guia, no entanto, o mesmo Instituto Lula pede ao contribuinte que faça um PIX para ajudar nas debilitadas finanças da entidade.

A gravação do presidente ensinando a limpar o nome foi feita em Bruxelas, na Bélgica, numa entrevista para o programa Conversa com o Presidente. A expectativa do governo é beneficiar 70 milhões de pessoas endividadas e com o nome negativado em sistemas de crédito como o Serasa e o SPC. A primeira fase do programa abrange a população com renda entre 2.640 e 20 mil mensais.

Logo abaixo da notícia em que Lula explica como limpar o nome no Serasa e no SPC, o Instituto avisa que precisa da ajuda do contribuinte para desenrolar as próprias contas. “O Instituto vem operando com restrição de atividades e equipe reduzida”, diz a mensagem. “Estamos reforçando, neste momento, nossa campanha de contribuições”. Em seguida, pede que o contribuinte “faça um PIX”.

Na mensagem, o Instituto não informa qual é o tamanho do rombo em suas contas. Em 2021, a entidade informou que tinha uma dívida “impagável”, que passava dos 18 milhões de reais. Grande parte das dívidas , porém, foram suspensas no final do ano passado por decisão liminar do Supremo Tribunal Federal.