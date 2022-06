O 7 a 1 de Lula em Bolsonaro

Se a eleição presidencial deste ano se desse apenas entre mulheres do Nordeste, o resultado remeteria à maior tragédia da história do futebol brasileiro: um impactante 7 a 1. A cada dez mulheres nordestinas, sete votariam hoje no ex-presidente Lula (PT), enquanto só uma apoiaria a reeleição de Jair Bolsonaro (PL). Uma goleada de 70% a 11%.

A constatação está na pesquisa Genial/Quaest feita para VEJA com recortes exclusivos sobre o eleitorado feminino, que embasa reportagem especial publicada na atual edição da revista. Trata-se da maior diferença do petista para seu principal adversário nos cruzamentos entre o voto feminino e demais segmentos – região, renda, escolaridade, religião, idade e identificação étnico-racial.

No quadro geral, com homens e mulheres, a diferença entre os dois no Nordeste é de dez pontos a menos, mas também esmagadora: 65% a 16%.

A pesquisa da Quaest ouviu 2 000 pessoas nos 27 estados, tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-03552/2022.