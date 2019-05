Novo presidente do Inep é anunciado pelo MEC

O Ministério da Educação anunciou nesta sexta-feira, 17, o nome de Alexandre Ribeiro Pereira Lopes como novo presidente do Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais (Inep). Ele assume no lugar de Elmer Vicenzi, que pediu demissão na quinta-feira 16.

Pereira Lopes já foi chefe no gabinete do último governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollenberg (PSB), e assumiu a função de assessor especial da Secretaria Executiva da Casa Civil no começo do governo Bolsonaro. A Casa Civil também foi a origem do atual ministro da Educação, Abraham Weintraub.

Ele é o quarto a ocupar o cargo no Inep. Seu antecessor, Elmer Vicenzi, estava no cargo desde 29 de abril deste ano e pediu demissão na quinta-feira. Ele era o terceiro a ocupar o cargo desde o início do governo Jair Bolsonaro – antes, passaram pela função Maria Inês Fini, que ficou catorze dias no posto, e Marcus Vinícius Rodrigues, que dirigia o órgão desde 22 de janeiro.

A confusão que culminou na demissão de Elmer Vicenzi começou quando Weintraub pediu acesso a dados sigilosos de estudantes, solicitação que foi negada pelo procurador-chefe do órgão.

Segundo um ex-funcionário da pasta, durante a ausência do procurador, Vicenzi insistiu com o vice, que também negou o pedido e acabou demitido. A situação causou um tremendo mal-estar entre os procuradores do Inep, que fizeram uma greve geral.