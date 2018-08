Pesquisa Datafolha divulgada na madrugada desta quarta-feira, 22, pelo jornal Folha de S.Paulo, mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o favorito em caso de segundo turno nas eleições presidenciais. As simulações pesquisadas mostram que Lula vence em três cenários.

Em uma disputa com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB), o petista teria 53% dos votos contra 29% do tucano. Em um eventual segundo turno contra Marina Silva (Rede), Lula ficaria com 51% das intenções de voto e ela com 29%. Já em uma concorrência com Jair Bolsonaro (PSL), o ex-presidente contabiliza 52% dos votos e o adversário, 32%.

O petista, condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em processo da Operação Lava Jato, está tecnicamente inelegível, segundo a Lei da Ficha Limpa, mas registrou sua candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e aguarda posicionamento da Justiça.

À frente na pesquisa de intenção de votos no cenário sem o petista, Bolsonaro só sairia vitorioso em um embate com o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, que seria substituto de Lula.

O Datafolha ouviu 8.433 eleitores em 313 municípios entre os dias 20 e 21 de agosto de 2018. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O registro da pesquisa na Justiça Eleitoral foi feito sob o protocolo BR 04023/2018.