No Planalto, Bruno Dantas não aparece entre os favoritos ao Supremo

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, foi especulado entre os possíveis indicados de Lula para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. Na ocasião, Dantas — se foi considerado, de fato, uma opção — acabou preterido por Cristiano Zanin, que defendeu o presidente da República em processos da Operação Lava-Jato.

Nos últimos dias, o nome de Dantas voltou a circular entre os favoritos para substituir a ministra Rosa Weber, que se aposentou do Supremo no início de outubro. Ele tem apoios poderosos, sobretudo de parlamentares, como o senador Renan Calheiros, ex-presidente da Casa e patrono de sua ascensão no funcionalismo público. Apesar disso, assessores de Lula consideram mínimas as chances de Dantas ser escolhido para o STF. Ele não seria favorito, mas um azarão.

O motivo seria o pré-requisito definido por Lula para a vaga — alguém de sua estrita confiança e que tenha marchado ao seu lado no período em que esteve preso. Hoje, o mais cotado para o posto é o ministro da Justiça, Flávio Dino. Já o plano B é o titular da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias. Dantas está no páreo, mas corre por fora. Assessores até podem influenciar a escolha de Lula, mas a decisão final será do presidente. Até la, não há jogo perdido para os candidatos e seus respectivos padrinhos.