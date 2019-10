‘Ninguém está acima do bem e do mal’, diz Doria sobre citação a Bolsonaro

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que “ninguém está acima do bem e do mal”, referindo-se a uma possível investigação do presidente Jair Bolsonaro, que teve seu nome mencionado no inquérito do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco. Ele ressaltou, no entanto, que é preciso que qualquer apuração siga todos os preceitos legais.

“Investigação legitimada pelo Ministério Público, pelo Judiciário, é importante. Isso é o valor da democracia, da preservação dos poderes e do direito de investigar quem quer que seja. Ninguém está acima do bem e do mal. Todos podem ser investigados, dado as circunstâncias, desde que isso seja feito dentro dos canais corretos. Repito: através do Ministério Público e da Justiça”, afirmou o governador, após participar do evento Estadão Summit Brasil, na Zona Sul de São Paulo.

Inicialmente, Doria afirmou que não comentaria o caso, revelado ontem pelo Jornal Nacional, mas acabou se manifestando e defendendo a Rede Globo: “Não sou comentarista sobre os atos, atitudes e as falas do governo e nem do presidente Bolsonaro. Mas sou um defensor da democracia e da liberdade de imprensa. Tenho o entendimento que a Rede Globo e outros veículos de comunicação fazem seu papel investigativo e de informar a população”.