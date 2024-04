‘Não tem crise’, diz Padilha sobre relação do Planalto com Arthur Lira

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, comentou neste sábado o impasse na relação do Planalto com o Congresso Nacional. Os ânimos ficaram mais acirrados após o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, declarar que Padilha é um “desafeto pessoal” e o chamou de “incompetente”, na semana passada, em evento com empresários no Paraná.

“Está superado. Não tem crise. Qualquer dificuldade de relação e diálogo está absolutamente superada”, disse Padilha a jornalistas em obras do programa Minha Casa, Minha Vida em São Paulo, visitadas pelo ministro no início da tarde deste sábado.

O ministro elencou projetos prioritários do Planalto que já foram aprovados tanto na Câmara, quanto no Senado neste ano, como a criação do Sistema Nacional de Cultura e a isenção de imposto de renda para quem recebe até dois salários mínimos.

Padilha também comentou sobre o encontro que teve na sexta-feira com Lula e os líderes do governo no Legislativo. Segundo ele, foi “um almoço de rotina” em que a expectativa dos representantes do governo no Congresso para o fim de abril e o início de maio foram apresentadas ao presidente.

“Os líderes passaram esse quadro, passaram uma mensagem otimista, de muita confiança, que com o diálogo, com a negociação, como nós fizemos ano passado, nós vamos conseguir aprovar os projetos prioritários do governo”.

Questionado se iria se reunir nos próximos dias com Arthur Lira, Padilha afirmou que está com o “gabinete aberto” e que seu “celular funciona 24 horas por dia”. Na fala, aproveitou para agradecer os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado pelos projetos já aprovados, mas citou nominalmente apenas Rodrigo Pacheco.

“O senador Rodrigo Pacheco tem um papel muito importante. Tem um compromisso muito importante, inclusive, com esse reequilíbrio da economia, com a saúde das contas públicas”.

Padilha também afirmou que “Lula está sempre à disposição para conversar com os presidentes das duas casas” e disse que há previsão para mais encontros do presidente com líderes da Câmara e do Senado, como já ocorreu duas vezes neste ano no Palácio do Alvorada.