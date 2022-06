Na TV Bolsonaro falará de futuro ‘sem pandemia’ e ‘sem corrupção’

Na primeira peça publicitária do PL para a propaganda eleitoral no rádio e na televisão, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro fará um aceno ao eleitorado jovem – são cerca de 29 milhões de brasileiros entre 16 e 24 anos – e, cercado de adolescentes, dirá que “sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração seremos uma grande nação”.

Começam nesta quinta-feira, 2, as transmissões das peças publicitárias do PL. Ao todo serão 40 inserções de 30 segundos durante os intervalos na programação de TVs e rádios. A pré-campanha de Bolsonaro, que também aposta no eleitor conservador e na divulgação de valores ligados à família e religião, acredita que as exibições de propaganda partidária devem alavancar o patamar de intenção de votos no presidente em pelo menos cinco pontos percentuais, diminuindo a vantagem do ex-presidente Lula, atual líder nas pesquisas.

Veja o vídeo:

Continua após a publicidade