Morre o deputado federal Luiz Flávio Gomes, aos 61 anos

Morreu na madrugada desta quarta-feira, 1º, o deputado federal Luiz Flávio Gomes (PSB-SP). Aos 61 anos, o professor e jurista tratava um quadro de leucemia aguda há seis meses. A informação foi confirmada a VEJA pela assessoria de imprensa do parlamentar.

Luiz Flávio Gomes passou mal na noite de terça-feira e foi transferido a um hospital, em São Paulo, mas não resistiu. Em razão das recomendações dos órgãos de saúde, não haverá velório, e o corpo do parlamentar será cremado.

Eleito em 2018 com 86.433 votos, o deputado se licenciou de seu mandato na Câmara no dia 10 de setembro do ano passado. Em janeiro deste ano, realizou um transplante de medula e divulgou um vídeo em suas redes sociais no qual afirmava estar confiante em sua recuperação.

Mestre em direito penal pela Universidade de São Paulo, Luiz Flávio Gomes fundou, em 2003, a rede LFG de ensino telepresencial, destinada a cursos preparatórios para concursos públicos nas áreas jurídicas e fiscais.

Continua após a publicidade

Na Câmara dos Deputados, era uma espécie de consultor de parlamentares para matérias da área criminal, e integrava o grupo de trabalho da Casa criado para analisar o pacote anticrime idealizado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro.

Leia abaixo a íntegra da nota divulgada pela assessoria do parlamentar:

Informamos com pesar o falecimento nesta madrugada, 1º de abril de 2020, do deputado federal Luiz Flávio Gomes (PSB-SP). O professor LFG, como era popularmente conhecido, lutou bravamente durante cerca de 7 meses contra uma leucemia.

Ele foi agente de polícia, delegado, promotor de justiça, juiz de direito e advogado. Fundou a Rede LFG, que democratizou o ensino jurídico no Brasil com a primeira rede tele presencial de educação da América Latina, vendida em 2008.



Referenciado como um dos grandes Juristas do país, era Doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade Complutense de Madri. Professor de Direito Penal e de Processo Penal no Brasil e no exterior.



Luiz Flávio Gomes foi coautor de mais de 60 obras literárias na área jurídica. Seu legado também inclui grandes contribuições para o desenvolvimento do sistema judiciário brasileiro, sempre atuando de forma pragmática e pautado no Estado Democrático de Direito.



Como parlamentar, trabalhou incessantemente pelas bandeiras do combate à corrupção, educação, saúde, meio ambiente e justiça social. Em seu primeiro ano de mandato, produziu mais de 180 proposições, se colocando no grupo seleto dos 10% de deputados federais que mais atuaram na Câmara dos Deputados na legislatura vigente.



No Congresso Federal, confeccionou importantes Projetos de Lei, como o PL 1.679/2019, que agiliza a conciliação não presencial em Juizados Especiais Cíveis, por meio da utilização de dispositivos tecnológicos para a transmissão de vídeo e som em tempo real. Este projeto já foi aprovado no parlamento e aguarda sanção presidencial.



Não haverá velório e o corpo será cremado, atendendo as orientações e precauções das instituições de saúde quanto ao combate contra o coronavírus.