Morre a deputada federal Amália Barros, aos 39 anos

A deputada federal Amália Barros (PL-MT), eleita em 2022 por Mato Grosso, morreu na madrugada deste domingo, 12, aos 39 anos. Vice-presidente do PL Mulher Nacional, Amália estava internada desde o dia 1º de maio para tratar de um nódulo no pâncreas. A informação foi divulgada no perfil da parlamentar nas redes sociais.

Internada no início do mês para a retirada do nódulo, Amália apresentou uma série de complicações desde então. Além da cirurgia inicial, realizou uma drenagem das vias biliares, uma “reabordagem cirúrgica” e uma nova intervenção para tratar complicações no fígado, mas não resistiu.

Nascida em Mogi Mirim, cidade do interior paulista, Amália era formada em jornalismo e perdeu a visão do olho esquerdo aos 20 anos por conta de uma toxoplasmose. Em 2016, após uma série de cirurgias, teve que retirar o globo ocular e passou a usar uma prótese. A condição fez da visão monocular sua principal causa política: fundou o Instituto Nacional da Pessoa com Visão Monocular e se dedicou à aprovação da Lei. 14.126/2021, que classificou a condição como deficiência sensorial.

Eleita com cerca de 70 mil votos, Amália integrou na Câmara as comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, dos Direitos da Mulher e da Educação, entre outras. Filiada ao Partido Liberal (PL), pelo qual o ex-presidente Jair Bolsonaro foi eleito em 2018, era aliada da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, que publicou uma homenagem no Instagram. “Vou te amar pra sempre minha amiga, você está nos braços do nosso pai”, escreveu em uma publicação nos stories.

