Moro prorroga prisão domiciliar de Bumlai

O juiz federal Sergio Moro, que conduz os processos da Operação Lava Jato em Curitiba, prorrogou a temporada de prisão domiciliar concedida em benefício do pecuarista José Carlos Bumlai. Preso desde novembro de 2015 por envolvimento no petrolão, o amigo do ex-presidente Lula foi diagnosticado em março com um câncer na bexiga e, após decisão de Moro, foi transferido do Complexo Médico Penal, na região metropolitana de Curitiba, para sua casa, em São Paulo. O prazo de três meses concedido por Moro terminaria no próximo sábado, mas os advogados de Bumlai pediram ontem ao magistrado sua prorrogação. Os defensores apresentaram um atestado médico em que relatavam que uma cirurgia cardíaca imprevista acabou retardando o tratamento do tumor. Moro atendeu à solicitação e alongou a prisão domiciliar de José Carlos Bumlai até o dia 19 de agosto. (João Pedroso de Campos, de São Paulo)