Ministra ironiza Gisele Bündchen e diz que quer modelo como ‘embaixadora’

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Tereza Cristina, ironizou a modelo Gisele Bündchen em uma entrevista à Rádio Jovem Pan concedida na manhã desta segunda-feira, 14, dizendo que a brasileira deveria ser uma “embaixadora” do país no exterior, divulgando como o Brasil produz com preservação à natureza.

Tereza criticava a atuação de brasileiros que, como a modelo, fazem críticas à legislação e à atuação do governo na preservação da sua floresta. “É um absurdo o que fazem hoje com a imagem do Brasil. Infelizmente são maus brasileiros. Por algum motivo vão lá fora levar uma imagem do Brasil e do setor produtivo que não é verdadeira. País nenhum do mundo que tenha lei como a nossa”.

“Inclusive, desculpe, Gisele Bündchen, você deveria ser nossa embaixadora e dizer que seu país preserva, está na vanguarda do mundo na preservação, e não meter o pau no Brasil sem conhecimento de causa”, afirmou a ministra.

Após a entrevista, o perfil de Tereza no Twitter fez uma publicação mencionando o comentário e dizendo que deve enviar um convite “em breve” à modelo.

Na Jovem Pan sinalizei que a Gisele Bündchen podia ser embaixadora do Brasil para mostrar que produzimos alimentos para o mundo preservando a natureza. A modelo vai receber, em breve, convite nosso. @giseleofficial — Tereza Cristina (@TerezaCrisMS) January 14, 2019

Gisele fez campanha contra a aprovação do Código Florestal durante o primeiro governo Dilma Rousseff (PT) e, mais recentemente, criticou o governo Michel Temer (MDB) sobre um decreto que extingue a Reserva Nacional de Cobre (Renca).