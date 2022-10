Michelle chora ao dizer que filha foi xingada na escola

Atualizado em 19 out 2022, 17h11 - Publicado em 19 out 2022, 15h16

Michelle Bolsonaro chorou durante um evento de campanha de Tarcísio de Freitas (PL) em São Paulo nesta quarta-feira, 19, no qual relatou que a sua filha com Jair Bolsonaro (PL), Laura, de 12 anos de idade, foi xingada por colegas na escola. Segundo a primeira-dama, crianças teriam ofendido a menina no dia do seu aniversário.

“Eu estava até bem, mas as Carla falou na Laura. E não foi fácil ontem. Desculpa a emoção. A gente até se segura quando atacam a nossa honra, mas quando mexem com os nossos filhos, dói né? E a minha filha fez 12 anos ontem. No dia do aniversário dela, ela foi pra escola e ela sempre tem alguns amiguinhos que replicam o que ouvem em casa. E lá a menina replicou e falou ‘você é a p…?’. Eu só estou aqui hoje porque com certeza a pauta mais importante para mim é minha família e a minha casa”, disse.