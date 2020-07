Michelle Bolsonaro testa positivo para o coronavírus

A primeira-dama Michelle Bolsonaro está com coronavírus, informou, por meio de nota, o Palácio do Planalto, na manhã desta quinta-feira, 30. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência, o estado de saúde de Michelle é bom e ela “seguirá todos os protocolos estabelecidos”.

“A primeira-dama Michelle Bolsonaro testou positivo para Covid-19 nesta quinta-feira, 30. Ela apresenta bom estado de saúde e seguirá todos os protocolos estabelecidos. A primeira-dama está sendo acompanhada pela equipe médica da Presidência da República”, diz a nota divulgada pela Presidência.

Nesta quarta-feira 29, Michelle participou do evento de lançamento da campanha “Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos”, no Palácio do Planalto, ao lado das ministras Tereza Cristina (Agricultura) e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humandos).

A primeira-dama mora com o presidente Jair Bolsonaro e as filhas Letícia e Laura na residência oficial do Palácio da Alvorada. No início de julho, Bolsonaro testou positivo para o coronavírus e cumpriu isolamento social a partir do dia 7 – no sábado 25, anunciou que estava recuperado. Diante do diagnóstico positivo do chefe do Executivo, Michelle realizou um primeiro teste de Covid-19, que teve seu resultado negativo divulgado no sábado 11.