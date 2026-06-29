Michelle Bolsonaro deixa de seguir enteados no Instagram e posta versículo enigmático

Em meio a disputa familiar, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deixou de seguir os enteados Carlos, Eduardo e Jair Renan Bolsonaro no Instagram. Ela continua seguindo Flávio, porém.

Ao mesmo tempo, ela publicou um versículo de Salmos nos stories, que diz: “Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação”, citou.

Carlos, pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, Eduardo, ex-deputado em autoexílio nos Estados Unidos e Jair Renan, vereador de Balneário Camboriú (SC), continuam seguindo a madrasta.

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As atualizações nas redes sociais de Michelle acontecem em meio à rusga entre os Bolsonaro, escancarada com o vídeo que ela publicou na última semana, em que disse ter sido maltratada e humilhada por Flávio no impasse sobre o apoio do PL na eleição do Ceará.

Desde então, Flávio publicou pedidos de desculpa à madrasta, e ela publicou nas redes sociais que não sente raiva de ninguém. Entretanto, ao menos virtualmente, a situação tensa continua.

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