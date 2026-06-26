Racha familiar exposto por Michelle pode ameaçar candidatura de Flávio Bolsonaro

Um dos líderes religiosos mais próximos à família Bolsonaro, Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, deixou de lado, no início da quarta-feira 24, a eloquência com que é conhecido. Aos que o procuraram para comentar o mais quente assunto político do momento, ele respondia com as seguintes frases, baseadas em trechos bíblicos: “casa dividida contra si mesmo não subsistirá” e “até o tolo, estando calado, é tido por sábio”. Dessa forma cautelosa, mas dizendo tudo de forma cifrada, o pastor se referia ao novo e mais explosivo imbróglio envolvendo o clã Bolsonaro. Em dois vídeos que somam 27 minutos, a ex-­primeira-dama Michelle Bolsonaro realizou uma grande lavagem de roupa suja em público, que levou tensão à campanha de Flávio Bolsonaro (PL).

O vídeo vinha sendo planejado há alguns dias. O estopim foi a entrevista de Ciro Gomes à seção Páginas Amarelas, de VEJA, na última edição, em que o ex-governador diz que, apesar de ter construído uma aliança com o PL para sua campanha ao governo do Ceará, não iria apoiar nenhum candidato a presidente da República porque Bolsonaro e Lula “são iguais”. A resposta da ex-primeira-dama veio na própria segunda-feira, 22, em forma de anúncio. “Já gravei um vídeo explicando o que aconteceu no Ceará. Vou publicá-lo em breve”, postou em todas as suas redes sociais, ao lado da imagem da entrevista de Ciro à revista.

A resposta foi muitos tons acima do que se imaginava. Em dois vídeos, a ex-primeira-dama, que ficou conhecida por falar línguas desconhecidas em momentos de transe, expressou-se de uma forma clara, direta e estudada. Nas peças em questão, explicou por que não era possível apoiar Ciro Gomes. Lembrou que ele chamou seu marido de genocida, ladrão de galinhas e de gasolina, que disse que as esposas de Bolsonaro seriam todas ladras e que seus filhos eram ladrões e serpentes nazistoides. “E agora, como se nada tivesse acontecido, os filhos defendem uma aliança com o candidato que deixou o pai deles, o meu marido, inelegível e humilhado”, disse Michelle. Segundo ela, a reação de Flávio à sua postura contra a aliança no Ceará foi grosseira. “Vi as postagens do Flávio contra mim nas redes sociais. Palavras duras, tão agressivo. E não foi só ele. Os irmãos vieram juntos, de forma ordenada. Pareceu combinado, premeditado”, afirmou. Depois, falou sobre a conversa que teve com o presidenciável. “Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone”, desabafou. Por fim, relatou que foi considerada alguém que não entende de política: “Eles me tratam como se eu fosse idiota, como se fosse alguém que chegou ontem, mas não sou. Eu sei mais do que eles pensam”.

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“Ciro Gomes chamou o meu marido de genocida, ladrão de galinhas, corrupto, jumento, disse que as esposas dele seriam ladras, que meus enteados eram corruptos. E, como se nada tivesse acontecido, os filhos defendem aliança com ele.”

“Ciro já provou inúmeras vezes não ser confiável. E ele não esconde isso. Semana passada declarou na revista VEJA que Bolsonaro e Lula são iguais. É só uma questão de tempo para ele se voltar contra a direita.”

“Telefonei para o Flávio, ele não atendeu. Algumas horas depois, retornou a ligação. Mas seria melhor se não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone.”

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“Flávio disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido, que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi.”

“Eles me tratam como se eu fosse idiota, como se fosse alguém que chegou ontem, mas não sou. Sei mais do que eles pensam.”

“Eu não carrego rancor no coração. Entrego tudo nas mãos de Deus, todo o mal que me fazem. Mas quero que entendam uma coisa. E isso é importante. Perdoar não é o mesmo que esquecer ou querer continuar o relacionamento.”

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“O Flávio vai à minha casa toda semana, mais de uma vez. Se realmente quisesse falar comigo, já teria falado. Se considerasse necessário o meu apoio, já teria conversado. Estou na minha, continuarei recolhida. “

“O grupo de maledicência coordenada a partir de quem está no exterior continua me atacando. Não me atingem, mas será que pensam no que provocam na vida da minha filha? Para eles tudo é política, uma política que não serve para nada além de egoísmo.”

As declarações caíram como uma bomba no PL e no estafe de Flávio. Ela é considerada pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, um dos cabos eleitorais mais importantes da legenda, ao lado do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Apesar do distanciamento que Michelle vinha mantendo em relação à candidatura de Flávio, acreditava-se que, em algum momento, ela mergulharia na campanha do enteado. Sem ela, o Zero Um deve ter dificuldades ainda maiores com um setor expressivo do eleitorado, o das mulheres, no qual perde por 44% a 26% de Lula, segundo pesquisa Datafolha de junho. O trabalho de Michelle era considerado fundamental por Valdemar para ampliar não só o eleitorado de Flávio, mas também as bancadas no Congresso. Além disso, a ex-primeira-dama tem bom trânsito entre os evangélicos, que são um dos eleitorados mais fiéis ao bolsonarismo, e ainda é incerto qual será o impacto, nesse eleitorado religioso, dos ataques de Michelle.

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O desconforto entre Michelle e Flávio era antigo e evidente, mas não se imaginava que chegaria a esse ponto. Em dezembro do ano passado, a ex-­primeira-dama já manifestara a aliados sua contrariedade com a forma como Flávio foi escolhido pelo marido para ser seu representante na corrida eleitoral. Ela não foi sequer consultada, apesar de pontuar em algumas pesquisas até melhor do que Flávio e ser considerada por muitos uma alternativa mais palatável para construir uma aliança mais ao centro, de preferência como vice de Tarcísio. Depois da decisão do marido, ela desapareceu da pré-campanha. Não pediu votos ao enteado, não participou de nenhum ato público e sequer o defendeu de acusações. Quando foi revelado que Flávio havia pedido dinheiro a Daniel Vorcaro, do Banco Master, respondeu sorrindo a repórteres. “Sobre Flávio, você tem que perguntar para ele”.

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Além de ter sido preterida na “prévia” presidencial no bolsonarismo, Michelle tem outra motivação para o enfrentamento com Flávio: a busca de espaço político. Desde o início das articulações, ela vem tentando emplacar aliados em chapas em estados importantes do país, nem sempre com sucesso. Em São Paulo, quis a deputada Rosana Valle (PL) como candidata ao Senado, mas a pretensão foi barrada por Eduardo Bolsonaro, o “dono” da vaga. Em Mato Grosso do Sul, quer o deputado Marcos Pollon (PL) concorrendo ao Senado, mas enfrenta a concorrência de um grupo que apoia Capitão Contar (PL). Em Santa Catarina, colocou-se, em determinado momento, em claro confronto com Carlos Bolsonaro, que se mudou do Rio para o estado sulista para tentar se eleger senador — ela defendeu o nome da deputada Caroline De Toni (PL), que acabou entrando na chapa ao lado do Zero Dois. No Distrito Federal, conseguiu emplacar a deputada Bia Kicis (PL) em provável chapa puro-sangue com a ex-primeira-dama, embora ela própria não assuma a candidatura. “Minha prioridade agora é cuidar da minha família, do meu marido, que está precisando de mim. Meu futuro político está nas mãos de Deus”, disse.

Nenhuma tentativa de cavar espaço, no entanto, colocou tanto a ex-primeira-dama em rota de colisão com Flávio do que o episódio do Ceará. Michelle desejava ter como candidata ao Senado a vereadora mais votada do Nordeste em 2024, Priscila Costa, que é também vice-presidente do PL Mulher. Ela, no entanto, teve sua reivindicação preterida pela direção estadual do PL, comandada pelo deputado André Fernandes, que promoveu uma aliança com Ciro e emplacou seu pai, Alcides Fernandes, na vaga. Apesar de a aliança ter sido formada sob o discurso de união contra a esquerda, Michelle passou a caracterizá-la como um projeto pessoal dos Fernandes, que se viabilizava com o apoio de Flávio. “Nunca foi para ‘tirar o PT’, e sim por projetos de poder”, criticou ela.

“Hoje, dia de jogo, nada nem ninguém me aborrece. Vamos tratar aqui de coisa boa. Flávio Bolsonaro, logo após o vídeo de Michelle antes do jogo Brasil x Escócia”

“Sou casado há dezesseis anos, pai de duas filhas maravilhosas e nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher. Jamais o faria com a esposa do meu próprio pai. “

“Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se o fiz em algum momento, peço desculpas. Tenho respeito e reconhecimento pelo trabalho dela. “

“Toda a nossa família está passando por um momento muito difícil. E entendo a angústia da Michelle vendo meu pai, todos os dias, sofrendo com tamanha injustiça.”

“É natural que em determinados momentos pessoas comprometidas com o mesmo propósito enxerguem caminhos diferentes. Acontece nas famílias, empresas e na vida pública. “

O Ceará, que é o terceiro maior colégio eleitoral do Nordeste, foi o único em que o PL conseguiu despontar com chances reais de vitória em 2024, na disputa pelo comando da capital, Fortaleza, quando André Fernandes perdeu por apenas 10 000 votos de Evandro Leitão (PT). “Existe um ambiente de forte polarização, com o voto antipetista bastante competitivo”, diz o cientista político Murilo Medeiros, da UnB. Nos bastidores, é dada como impossível a reversão do quadro por Michelle porque os acordos foram avalizados tanto por Flávio quanto pelo seu pai e por Valdemar. A pessoas próximas, André Fernandes disse que os ataques de Michelle tiveram efeito contrário ao desejado por ela: fortaleceram ainda mais o acordo em torno de Ciro Gomes.

Tanto nos bastidores do PL quanto entre analistas, a avaliação é de que o fogo nada amigo da ex-primeira-dama tem o objetivo de marcar posição com o presidenciável e a cúpula do partido. “Michelle mandou um recado claro para o bolsonarismo e para o PL: ainda que o marido dela tenha indicado Flávio, ela mostra que tem as credenciais para assumir uma posição de destaque”, diz Rodrigo Prando, cientista político da Universidade Mackenzie. Para Lucas Thut Sahd, diretor do instituto Real Time Big Data, tirando Flávio, Michelle é a única com viabilidade eleitoral para concorrer à Presidência. “Tanto que chegamos a incluir o nome dela nas primeiras pesquisas”, afirma.

A artilharia pesada de Michelle contra Flávio e os irmãos repercutiu mal no bolsonarismo. Nas redes sociais, a grande maioria das manifestações de simpatizantes da direita é de críticas à ex-primeira-dama — 67% das menções foram negativas. Muitas publicações passaram a se referir a ela como Michelle Firmo, usando o nome dela de solteira. Nos bastidores do PL, principalmente para o coordenador da campanha, Rogério Marinho, a preocupação é evitar uma carnificina fratricida a pouco mais de três meses da eleição, principalmente em um momento em que Lula estava acuado pelas revelações de envolvimento de seu ex-líder no Senado, Jaques Wagner, em suspeitas relativas ao Banco Master. A briga familiar também veio no momento em que o Zero Um começa a mostrar alguma capacidade de recuperação, segundo pesquisas internas dos partidos.

De forma a tentar reduzir o estrago, ainda no fim da noite de quarta, Flávio soltou uma longa nota na qual adotava um tom conciliador com a madrasta. “Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo o que representa para o Brasil”, escreveu. Valdemar Costa Neto foi no mesmo tom. “Michelle e Flávio conhecem muito bem o nosso presidente Bolsonaro e sabem do grande respeito que ele tem às convicções e aos pensamentos individuais. Assim que falar com os dois, irei me manifestar publicamente, mas já adianto que admiro a coragem dos que defendem aquilo que acreditam”, disse o cacique.

Apesar de Flávio ter acenado com o cachimbo da paz, o desdobramento da atual crise é imprevisível. Um dos motivos é o próprio histórico do clã Bolsonaro, construído politicamente em cima da beligerância quase permanente. Inúmeros foram os episódios envolvendo trocas de farpas entre Michelle e os enteados ou mesmo entre o patriarca Jair Bolsonaro e seus filhos. Um fator fundamental para o desfecho é, claro, a intervenção do ex-presidente, que tenta renovar sua prisão domiciliar, cujo prazo venceu na última semana.

Praticamente incomunicável, com visitas e interlocutores limitados, ele certamente terá que fazer chegar à militância e ao partido seu veredicto sobre a conflagração familiar. Para muitos, um conflito iniciado dentro de casa tem que ser resolvido dentro de casa. Mesmo que o episódio dos ataques de Michelle ao Zero Um seja superado, pessoas próximas à campanha não descartam novas brigas entre o clã. Assim, o sucesso da candidatura só virá se ela se mostrar capaz de contrariar a frase bíblica — “casa dividida contra si mesmo não subsistirá”.

Publicado em VEJA de 26 de junho de 2026, edição nº 3001