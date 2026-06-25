Flávio Bolsonaro volta a se manifestar sobre críticas de Michelle; veja vídeo

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) voltou a pedir desculpas nesta quinta, 25, à madrasta, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ele já havia o feito em publicação nesta madrugada, mas reforçou a mensagem em vídeo divulgado nas redes sociais.

“Nunca desrespeitei, maltratei, humilhei uma mulher na minha vida. Eu jamais faria isso com a esposa do meu próprio pai”, diz. “Em nenhum momento ofendi ou tive intenção de ofender a Michelle. Se eu o fiz em algum momento, peço desculpas.”

A nova manifestação de Flávio acontece após Michelle publicar um vídeo na véspera em que explica por que não embarcou ainda na pré-campanha do enteado. Ela diz que, depois de divergirem sobre apoios no Ceará, o senador teria dito a ela, de forma ríspida, que ela não entende nada de política e deveria ficar de fora das decisões do partido.

Continua após a publicidade

A gravação sobressaltou a cúpula do PL e causou apreensão de que ela possa causar impacto sobre o eleitorado de Flávio, principalmente o feminino e o evangélico. A preocupação fez com que Flávio recalculasse a rota: no primeiro momento, ele disse, sem endereçar Michelle diretamente, que nada o aborreceria.