Michelle sobre Flávio: “Ele me desrespeitou e me maltratou ao telefone” — veja vídeo

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Michelle Bolsonaro ataca Flávio e Eduardo, revelando tratamento desrespeitoso e a acusação de que ela “não entende de política”. Em vídeos, a ex-primeira-dama detalha atritos familiares e a recusa de seu apoio na campanha, afirmando que a tratam como “idiota” e critica uma “política egoísta”.

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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro teceu duras críticas ao seu enteado, o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL), em vídeos publicados em seu perfil no Instagram. Entre outras coisas, ela diz que recebeu tratamento desrespeitoso do senador e de seu irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e disse que “eles me tratam como se eu fosse idiota”.

Acusada por partidários de Flávio de não se envolver na campanha presidencial do filho primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela se justificou com ácidas críticas ao enteado. “Telefonei algumas vezes [para o Flávio], mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação, mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido. Me desrespeitou e me maltratou ao telefone”, disse.

E prossegue. “E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. Me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço”, afirma.

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Segundo ela, após esse episódio, ela e Flávio não conversaram mais. “Desde esse dia, ele não me procurou mais. Eu também não o procurei, porque estou respeitando o que ele falou. É só isso (…). Eles me tratam como se eu fosse idiota. Como se eu fosse alguém que chegou ontem, mas eu não sou. Eu sei mais do que eles pensam (…). O Flávio vai a minha casa toda semana, mais de uma vez. Se ele realmente quisesse falar comigo, já teria falado. Se considerasse necessário o meu apoio, já teria conversado. Estou na minha. Continuarei recolhida”, disse.

Nos vídeos ela também dispara contra outro enteado, Eduardo Bolsonaro, que dos Estados Unidos tenta mobilizar a militância mais radical do bolsonarismo para pressionar aqueles que ele acha que não se engajam suficientemente na campanha. “O grupo de maledicência — coordenado a partir de quem está no exterior — continua agindo e me atacando todos os dias. Alguns deles até continuam aparecendo em fotos com o Flávio. Eles fazem postagens e vídeos retirando do meu nome o sobrenome Bolsonaro, na tentativa de me atingir (…). Para eles, tudo é política. E uma política que não existe em função do ser humano. Esse tipo de política não serve para nada além do egoísmo (…). Falei quase tudo o que precisava ser dito. A verdade está aqui para quem quiser ver”, afirmou.

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Veja abaixo os dois vídeos que Michelle postou.

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