Michel Temer passa mal e desmaia em visita à Itália

O vice-presidente da República, Michel Temer, sentiu um mal-estar e desmaiou nesta terça-feira, em Roma, quando caminhava em direção a um restaurante. Ele foi atendido por um médico da Presidência que acompanhava a comitiva e recuperou-se cerca de meia hora depois.

Temer, de 71 anos, cumpre agenda no exterior desde o final da semana passada. Antes de Roma, ele visitou Londres para o encerramento dos Jogos Paraolímpicos. Nesta terça, pela manhã, pouco antes de passar mal, ele foi recebido pelo presidente da Itália, Giorgio Napolitano.

Na pauta, o interesse dos italianos em receber investimentos brasileiros como forma de amenizar a crise econômica que abate a Europa. Na segunda-feira, Temer se reuniu com o ministro do Meio Ambiente italiano, Corrado Clini. A Itália quer se associar ao Brasil na produção de biocombustíveis.

De acordo com a assessoria do vice-presidente, Temer teve uma súbita baixa de pressão, por causa do forte calor que fazia na cidade, mas logo se recuperou e voltou para o hotel. Ele desembarca em São Paulo por volta das 5 horas da manhã desta quarta-feira.

A volta de Temer ao Brasil, ainda de acordo com a assessoria, segue o cronograma previamente agendado e não houve nenhuma antecipação por causa do mal-estar.]

(Com Agência Estado)