MBL, Vem Pra Rua e partidos fazem atos anti-Bolsonaro no Rio e em BH

Convocados pelo MBL e pelo Vem Pra Rua, movimentos que se notabilizaram no impeachment de Dilma Rousseff, manifestantes foram às ruas no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, na manhã deste domingo, 12, para pedir a saída do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A novidade dos protestos foi a participação de alguns partidos de esquerda, como o PDT e o PC do B, junto com os movimentos de direita. A união foi uma tentativa de dar uma resposta ao 7 de setembro bolsonarista, quando o presidente e seus apoiadores atacaram o Supremo Tribunal Federal em atos de teor antidemocrático.

Nesta tarde, os manifestantes contrários a Bolsonaro se reúnem na avenida Paulista, em São Paulo, onde é esperado o protesto de maior porte, com a presença de presidenciáveis como Ciro Gomes, o ex-ministro da Saúde Henrique Mandetta (DEM) e a senadora Simone Tebet (MDB). Brasília também registra uma manifestação na Esplanada dos Ministérios nesta tarde, com baixa adesão.

Tanto no Rio, onde o ato foi realizado em Copacabana, como em Belo Horizonte, onde a concentração foi na Praça da Liberdade, a maior parte dos presentes vestiu branco, conforme orientado pelos organizadores, e havia poucas bandeiras de partidos. O intuito da organização foi descolar o ato do cenário eleitoral de 2022 e apresentar como reivindicação única o impeachment de Bolsonaro.

Partidos como o PT e o PSOL, que têm encabeçado manifestações contra o governo Bolsonaro nos últimos meses, não aderiram aos atos deste domingo. Isso porque, inicialmente, MBL e Vem Pra Rua convocaram as manifestações sob o mote “Nem Lula nem Bolsonaro”, o que afastou parte da esquerda. Na sexta, 10, esses partidos anunciaram que farão um ato unificado pelo impeachment do presidente no próximo dia 2 de outubro.

