‘Manteremos a posição’, diz Mourão, presidente durante viagem de Bolsonaro

O general da reserva e vice-presidente Hamilton Mourão assumiu como presidente da República em exercício na noite deste domingo 20, com a viagem do presidente Jair Bolsonaro (PSL) à Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial de Davos.

Mourão é o primeiro general a exercer o cargo em 34 anos, fato que não ocorria desde a transição de João Baptista Figueiredo para José Sarney em 1985, com o fim da ditadura militar. Pelas redes sociais, o vice-presidente se disse honrado em assumir a Presidência nesta semana e indicou que não deve provocar sobressaltos durante o período em que estiver substituindo o titular.

“Ao amanhecer deste dia, quero expressar a honra de estar no exercício da Presidência da República. Desejo uma excelente e proveitosa viagem ao presidente Jair Bolsonaro e comitiva a Davos. Por aqui, manteremos a posição!”, escreveu, em sua conta no Twitter.

Neste domingo, o presidente em exercício falou à agência Reuters sobre as crise envolvendo o senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, e o ex-assessor deste Fabrício Queiroz. Para Mourão, o caso “não tem nada a ver com o governo” e é preciso esperar conclusão nas investigações para tirar conclusões.

Flávio Bolsonaro é investigado na esfera cível da Justiça do Rio de Janeiro por suspeita de movimentação atípica de recursos, detectada pelo Conselho de Controle de Atividade Financeiras (Coaf). Segundo reportagens exibidas pelo Jornal Nacional, da TV Globo, o Coaf identificou 48 depósitos de 2 mil reais entre junho e julho de 2017 e um pagamento de pouco mais de 1 milhão de reais de um título bancário da Caixa Econômica Federal na conta de Flávio Bolsonaro, então deputado estadual.

Neste domingo, o jornal O Globo destacou ainda que Queiroz, além de 1,2 milhão de reais já divulgados, movimentou mais 5,8 milhões de reais em sua conta bancária, totalizando 7 milhões de reais em três anos.