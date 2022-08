Manifestos em defesa da democracia são lidos em evento na USP

A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), no centro de São Paulo, é palco nesta quinta-feira, 11, da leitura de dois manifestos em defesa da democracia e do sistema eleitoral. O evento acontece 45 anos depois da leitura da histórica Carta aos Brasileiros, em 1977, em repúdio à ditadura militar.

Com mais de 906.000 adesões até a noite desta quarta, a “Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito” será lida no Pátio das Arcadas do Largo de São Francisco.

O ato também terá a leitura do “Manifesto em Defesa da Democracia e Justiça”, elaborado pela Fiesp e subscrito por mais de 100 entidades, no Salão Nobre da faculdade.

“Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado Democrático de Direito Sempre!”, conclui o texto, criticado e chamado de “cartinha” pelo presidente Jair Bolsonaro.