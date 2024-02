Mais um Bolsonaro: irmão do ex-presidente articula candidatura a prefeito

Irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro, Renato Bolsonaro planeja lançar sua pré-candidatura a prefeito de Registro (SP) às eleições municipais deste ano. O município de quase 60 mil habitantes é considerado o mais importante do Vale do Ribeira e fica próximo à cidade de Miracatu, onde Renato vive e trabalha como chefe de gabinete do prefeito Vinícius Brandão (PL).

Políticos da região destacam a influência de Renato no Vale do Ribeira. Nas redes sociais, o irmão de Bolsonaro comparece a vários eventos em cidades do entorno de Miracatu. Recentemente, comandou um encontro do PL, seu partido, em Pedro de Toledo para apresentar a pré-candidata da legenda à prefeitura do município.

O PL quer usar a influência de Renato e o seu sobrenome importante para ajudar o partido a conquistar o maior número possível de prefeituras . A avaliação de lideranças da sigla é de que esse trabalho é importante para consolidar as bases liberais na região.

Renato não é o único da família que se prepara para estrear nas eleições municipais deste ano. Além dele, Jair Renan Bolsonaro, o filho Zero Quatro de Jair, também deve concorrer a uma vaga na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Convocação para ato pró-Bolsonaro

Em plena atividade política, o irmão do ex-presidente usou nesta semana as redes sociais para convocar apoiadores para a manifestação convocada por Bolsonaro para o dia 25 de fevereiro. O ato de apoio ao ex-mandatário acontece no momento em que as investigações da Polícia Federal fecham o cerco sobre os antigos e mais próximos auxiliares do ex-mandatário por participação num suposto plano golpista em 2022.

Na publicação, Renato se dirige à população de Peruíbe, outro município do Vale do Ribeira, convidando os seguidores a participarem da caravana que deve levar milhares de manifestantes a São Paulo. O texto informa que os apoiadores interessados devem se encontrar em frente à Câmara Municipal da cidade.