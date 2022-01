Mais de 70% discordam de Bolsonaro e apoiam a vacinação de crianças

A postura negacionista de Jair Bolsonaro em relação à pandemia de Covid-19 é rechaçada pela ampla maioria da população. Segundo pesquisa da Quaest Consultoria encomendada pela Genial Investimentos, 72% dos entrevistados apoiam a vacinação de crianças de cinco a onze anos de idade, medida aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas criticada pelo presidente da República. De acordo com o levantamento, só 20% afirmam que as crianças não devem ser vacinadas agora, percentual parecido ao dos que aprovam o governo (22%).

A sondagem mostra ainda que aumentou de 62% para 69%, entre dezembro e janeiro, o número de entrevistados que se dizem muito preocupados com a pandemia. Para 28%, saúde/pandemia é o principal problema do país, nove pontos percentuais a mais do que o verificado em dezembro. A economia ocupa o topo das preocupações, com 37%. Entre os entrevistados que apontaram a saúde como preocupação maior, 44% declaram voto em Lula, 23% em Bolsonaro e 10% em Moro. Já entre aqueles que listam a economia como prioridade, Lula tem 48%, Bolsonaro 20% e Moro 11%.