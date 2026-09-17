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Política

Lula x Flávio: a nova pesquisa do Datafolha para a Presidência

Continua o empate técnico na liderança do primeiro turno, segundo números atualizados

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 19h08 | Atualizado em 17 set 2026, 19h29
Lula, de camisa vermelha, fala ao microfone à esquerda; à direita, Flávio Bolsonaro, de camisa verde e amarela, sorri segurando um microfone
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro (Ricardo Stuckert e Vittor Sales/Divulgação/.)
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Lula x Flávio: a nova pesquisa do Datafolha para a Presidência Priorizar nos meus resultados Google

A pouco mais de duas semanas das eleições de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) seguem empatados tecnicamente em ambos os turnos, segundo a nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 17.

No 1º turno, Lula tem 39% das intenções de voto, mesmo percentual da rodada anterior, divulgada no último dia 11. Já Flávio oscilou um ponto para cima e foi de 35% para 36%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão no mesmo patamar. Já no segundo, o cenário é de estabilidade: os dois candidatos se mantiveram numericamente com os mesmos percentuais: o presidente tem 46%, e o senador, 44%.

Com entrevistas que começaram na terça-feira, 15, esta é a primeira pesquisa do instituto que mede o impacto da sessão histórica do STF que não decidiu se abrirá uma investigação sobre a relação entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Veja os números da pesquisa para o primeiro turno:

Siga
  • Lula (PT): 39% (eram 39%)
  • Flávio Bolsonaro (PL): 36% (eram 35%)
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 6% (eram 6%)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 4%)
  • Renan Santos (Missão): 3% (eram 3%)
  • Romeu Zema (Novo): 2% (eram 2%)
  • Samara Martins (UP): 1% (era 1%)
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 1% (era 1%)
  • Edmilson Costa (PCB): 0% (era 1%)
  • Clariana Barão (DC): 0% (era 1%)
  • Hertz Dias (PSTU): 0% (era 0%)
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0% (era 0%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 6% (eram 6%)
  • Indecisos: 3% (eram 4%)
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Segundo turno

O Datafolha também testou cinco cenários de segundo turno, todos com o presidente. Flávio, Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante) empatam com o petista, que vence os demais adversários. Confira os números:

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula (PT): 46% (eram 46%)
  • Flávio Bolsonaro (PL): 44% (eram 44%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 8% (eram 8%)
  • Indecisos: 1% (era 1%)
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Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula (PT): 46% (eram 46%)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 42% (eram 41%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 10% (eram 10%)
  • Indecisos: 2% (eram 2%)

Lula x Romeu Zema

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  • Lula (PT): 49% (eram 48%)
  • Romeu Zema (Novo): 39% (eram 39%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 11% (eram 11%)
  • Indecisos: 2% (eram 2%)

Lula x Renan Santos

  • Lula (PT): 47% (eram 48%)
  • Renan Santos (Missão): 38% (eram 37%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 13% (eram 12%)
  • Indecisos: 2% (eram 2%)

Lula x Augusto Cury

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  • Lula (PT): 44% (eram 45%)
  • Augusto Cury (Avante): 44% (eram 43%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 10% (eram 10%)
  • Indecisos: 1% (eram 2%)

Sobre a pesquisa

Contratado pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, o Datafolha entrevistou 2.002 eleitores em todo o país entre os dias 15 e 17 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-04029/2026.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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