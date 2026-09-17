Lula x Flávio: a nova pesquisa do Datafolha para a Presidência

A pouco mais de duas semanas das eleições de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) seguem empatados tecnicamente em ambos os turnos, segundo a nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 17.

No 1º turno, Lula tem 39% das intenções de voto, mesmo percentual da rodada anterior, divulgada no último dia 11. Já Flávio oscilou um ponto para cima e foi de 35% para 36%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão no mesmo patamar. Já no segundo, o cenário é de estabilidade: os dois candidatos se mantiveram numericamente com os mesmos percentuais: o presidente tem 46%, e o senador, 44%.

Com entrevistas que começaram na terça-feira, 15, esta é a primeira pesquisa do instituto que mede o impacto da sessão histórica do STF que não decidiu se abrirá uma investigação sobre a relação entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Veja os números da pesquisa para o primeiro turno:

Lula (PT): 39% (eram 39%)

Flávio Bolsonaro (PL): 36% (eram 35%)

Escritor Augusto Cury (Avante): 6% (eram 6%)

Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 4%)

Renan Santos (Missão): 3% (eram 3%)

Romeu Zema (Novo): 2% (eram 2%)

Samara Martins (UP): 1% (era 1%)

Rui Costa Pimenta (PCO): 1% (era 1%)

Edmilson Costa (PCB): 0% (era 1%)

Clariana Barão (DC): 0% (era 1%)

Hertz Dias (PSTU): 0% (era 0%)

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0% (era 0%)

Em branco/nulo/nenhum: 6% (eram 6%)

Indecisos: 3% (eram 4%)

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Segundo turno

O Datafolha também testou cinco cenários de segundo turno, todos com o presidente. Flávio, Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante) empatam com o petista, que vence os demais adversários. Confira os números:

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 46% (eram 46%)

Flávio Bolsonaro (PL): 44% (eram 44%)

Em branco/nulo/nenhum: 8% (eram 8%)

Indecisos: 1% (era 1%)

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Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 46% (eram 46%)

Ronaldo Caiado (PSD): 42% (eram 41%)

Em branco/nulo/nenhum: 10% (eram 10%)

Indecisos: 2% (eram 2%)

Lula x Romeu Zema

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Lula (PT): 49% (eram 48%)

Romeu Zema (Novo): 39% (eram 39%)

Em branco/nulo/nenhum: 11% (eram 11%)

Indecisos: 2% (eram 2%)

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 47% (eram 48%)

Renan Santos (Missão): 38% (eram 37%)

Em branco/nulo/nenhum: 13% (eram 12%)

Indecisos: 2% (eram 2%)

Lula x Augusto Cury

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Lula (PT): 44% (eram 45%)

Augusto Cury (Avante): 44% (eram 43%)

Em branco/nulo/nenhum: 10% (eram 10%)

Indecisos: 1% (eram 2%)

Sobre a pesquisa

Contratado pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, o Datafolha entrevistou 2.002 eleitores em todo o país entre os dias 15 e 17 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-04029/2026.

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