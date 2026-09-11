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Brasil

Lula e Flávio empatam no 1º e no 2º turnos pela primeira vez na pesquisa Datafolha

Levantamento foi feito entre os dias 8 e 10 de setembro e divulgado nesta sexta-feira, 11

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 18h51 | Atualizado em 11 set 2026, 20h52
Lula, de chapéu de palha e camisa branca, sorri em evento com fundo vermelho; à direita, Bolsonaro, de camiseta amarela com Meu Partido é o Brasil, fala ao microfone em comício
Lula e Flávio em campanha: duplo empate (Frâncio Holanda/VEJA/Youtube/Reprodução)
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Lula e Flávio empatam no 1º e no 2º turnos pela primeira vez na pesquisa Datafolha Priorizar nos meus resultados Google

A pouco mais de três semanas das eleições de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estão empatados tecnicamente em primeiro e segundo turnos pela primeira vez na série histórica do Datafolha na atual eleição presidencial. O levantamento foi feito entre 8 e 10 de setembro e divulgado nesta sexta-feira, 11.

No primeiro turno, Lula tem 39% das intenções de voto contra 35% de Flávio Bolsonaro, o que caracteriza empate técnico no limite da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. No levantamento anterior, de 2 de setembro, o petista tinha 38% (subiu um ponto) e Flávio tinha 33% (subiu dois).

Os demais candidatos variaram dentro da margem de erro ou não variaram. O escritor Augusto Cury (Avante), que havia tido uma arrancada no levantamento anterior, quando foi de 2% para 8%, parece ter perdido fôlego e recuou dois pontos.

Veja abaixo como está o primeiro turno, segundo o Datafolha.

Siga

Presidente — 1º turno

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  • Lula (PT): 39% (tinha 38%)
  • Flávio Bolsonaro (PL): 35% (tinha 33%)
  • Augusto Cury (Avante): 6% (tinha 8%)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4% (tinha 4%)
  • Renan Santos (Missão): 3% (tinha 3%)
  • Romeu Zema (Novo): 2% (tinha 2%)
  • Samara Martins (UP): 1% (tinha 1%)
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 1% (tinha 1%)
  • Edmilson Costa (PCB): 1% (tinha 1%)
  • Clariana Barão (DC): 1% (tinha 0%)
  • Branco/nulo/nenhum: 6% (eram 6%)
  • Não sabe/não respondeu: 4% (eram 3%)

Os candidatos Hertz Dias (PSTU) e Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram.

Segundo turno

No segundo turno, Lula tem 46% e Flávio Bolsonaro, 44%, exatamente o mesmo cenário detectado pelo instituto na semana passada. A situação configura empate na margem de erro. Veja os demais cenários.

Veja abaixo como está o segundo turno, segundo o Datafolha.

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Presidente — 2º turno

(cenário 1)

  • Lula (PT): 46% (eram 46%)
  • Flávio Bolsonaro (PL): 44% (eram 44%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 8% (eram 9%)
  • Indecisos: 1% (eram 2%)
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(cenário 2)

  • Lula (PT): 46% (eram 46%)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 41% (eram 41%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 10% (eram 11%)
  • Indecisos: 2% (eram 2%)

    (cenário 3)

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    • Lula (PT): 48% (eram 48%)
    • Romeu Zema (Novo): 39% (eram 39%)
    • Em branco/nulo/nenhum: 11% (eram 12%)
    • Indecisos: 2% (eram 2%)

      (cenário 4)

      • Lula (PT): 48% (eram 47%)
      • Renan Santos (Missão): 37% (eram 38%)
      • Em branco/nulo/nenhum: 12% (eram 13%)
      • Indecisos: 2% (eram 2%)
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        (cenário 5)

        • Lula (PT): 45%
        • Augusto Cury (Avante): 43%
        • Em branco/nulo/nenhum: 10%
        • Indecisos: 2%

        Sobre a pesquisa

        O Datafolha ouviu 2. 002 eleitores entre os dias 8 e 10 de setembro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01833/2026.

        Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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        Eleições 2026
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