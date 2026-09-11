Lula e Flávio empatam no 1º e no 2º turnos pela primeira vez na pesquisa Datafolha

A pouco mais de três semanas das eleições de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estão empatados tecnicamente em primeiro e segundo turnos pela primeira vez na série histórica do Datafolha na atual eleição presidencial. O levantamento foi feito entre 8 e 10 de setembro e divulgado nesta sexta-feira, 11.

No primeiro turno, Lula tem 39% das intenções de voto contra 35% de Flávio Bolsonaro, o que caracteriza empate técnico no limite da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. No levantamento anterior, de 2 de setembro, o petista tinha 38% (subiu um ponto) e Flávio tinha 33% (subiu dois).

Os demais candidatos variaram dentro da margem de erro ou não variaram. O escritor Augusto Cury (Avante), que havia tido uma arrancada no levantamento anterior, quando foi de 2% para 8%, parece ter perdido fôlego e recuou dois pontos.

Veja abaixo como está o primeiro turno, segundo o Datafolha.

Presidente — 1º turno

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Lula (PT): 39% (tinha 38%)

Flávio Bolsonaro (PL): 35% (tinha 33%)

Augusto Cury (Avante): 6% (tinha 8%)

Ronaldo Caiado (PSD): 4% (tinha 4%)

Renan Santos (Missão): 3% (tinha 3%)

Romeu Zema (Novo): 2% (tinha 2%)

Samara Martins (UP): 1% (tinha 1%)

Rui Costa Pimenta (PCO): 1% (tinha 1%)

Edmilson Costa (PCB): 1% (tinha 1%)

Clariana Barão (DC): 1% (tinha 0%)

Branco/nulo/nenhum: 6% (eram 6%)

Não sabe/não respondeu: 4% (eram 3%)

Os candidatos Hertz Dias (PSTU) e Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram.

Segundo turno

No segundo turno, Lula tem 46% e Flávio Bolsonaro, 44%, exatamente o mesmo cenário detectado pelo instituto na semana passada. A situação configura empate na margem de erro. Veja os demais cenários.

Veja abaixo como está o segundo turno, segundo o Datafolha.

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Presidente — 2º turno

(cenário 1)

Lula (PT): 46% (eram 46%)

46% (eram 46%) Flávio Bolsonaro (PL): 44% (eram 44%)

44% (eram 44%) Em branco/nulo/nenhum: 8% (eram 9%)

8% (eram 9%) Indecisos: 1% (eram 2%)

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(cenário 2)

Lula (PT): 46% (eram 46%)

46% (eram 46%) Ronaldo Caiado (PSD): 41% (eram 41%)

41% (eram 41%) Em branco/nulo/nenhum: 10% (eram 11%)

10% (eram 11%) Indecisos: 2% (eram 2%)

(cenário 3)

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Lula (PT): 48% (eram 48%)

48% (eram 48%) Romeu Zema (Novo): 39% (eram 39%)

39% (eram 39%) Em branco/nulo/nenhum: 11% (eram 12%)

11% (eram 12%) Indecisos: 2% (eram 2%)

(cenário 4)

Lula (PT): 48% (eram 47%)

48% (eram 47%) Renan Santos (Missão): 37% (eram 38%)

37% (eram 38%) Em branco/nulo/nenhum: 12% (eram 13%)

12% (eram 13%) Indecisos: 2% (eram 2%)

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(cenário 5)

Lula (PT): 45%

45% Augusto Cury (Avante): 43%

43% Em branco/nulo/nenhum: 10%

10% Indecisos: 2%

Sobre a pesquisa

O Datafolha ouviu 2. 002 eleitores entre os dias 8 e 10 de setembro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01833/2026.

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