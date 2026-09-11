Lula e Flávio empatam no 1º e no 2º turnos pela primeira vez na pesquisa Datafolha
Levantamento foi feito entre os dias 8 e 10 de setembro e divulgado nesta sexta-feira, 11
A pouco mais de três semanas das eleições de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estão empatados tecnicamente em primeiro e segundo turnos pela primeira vez na série histórica do Datafolha na atual eleição presidencial. O levantamento foi feito entre 8 e 10 de setembro e divulgado nesta sexta-feira, 11.
No primeiro turno, Lula tem 39% das intenções de voto contra 35% de Flávio Bolsonaro, o que caracteriza empate técnico no limite da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. No levantamento anterior, de 2 de setembro, o petista tinha 38% (subiu um ponto) e Flávio tinha 33% (subiu dois).
Os demais candidatos variaram dentro da margem de erro ou não variaram. O escritor Augusto Cury (Avante), que havia tido uma arrancada no levantamento anterior, quando foi de 2% para 8%, parece ter perdido fôlego e recuou dois pontos.
Veja abaixo como está o primeiro turno, segundo o Datafolha.
Presidente — 1º turno
- Lula (PT): 39% (tinha 38%)
- Flávio Bolsonaro (PL): 35% (tinha 33%)
- Augusto Cury (Avante): 6% (tinha 8%)
- Ronaldo Caiado (PSD): 4% (tinha 4%)
- Renan Santos (Missão): 3% (tinha 3%)
- Romeu Zema (Novo): 2% (tinha 2%)
- Samara Martins (UP): 1% (tinha 1%)
- Rui Costa Pimenta (PCO): 1% (tinha 1%)
- Edmilson Costa (PCB): 1% (tinha 1%)
- Clariana Barão (DC): 1% (tinha 0%)
- Branco/nulo/nenhum: 6% (eram 6%)
- Não sabe/não respondeu: 4% (eram 3%)
Os candidatos Hertz Dias (PSTU) e Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram.
Segundo turno
No segundo turno, Lula tem 46% e Flávio Bolsonaro, 44%, exatamente o mesmo cenário detectado pelo instituto na semana passada. A situação configura empate na margem de erro. Veja os demais cenários.
Veja abaixo como está o segundo turno, segundo o Datafolha.
Presidente — 2º turno
(cenário 1)
- Lula (PT): 46% (eram 46%)
- Flávio Bolsonaro (PL): 44% (eram 44%)
- Em branco/nulo/nenhum: 8% (eram 9%)
- Indecisos: 1% (eram 2%)
(cenário 2)
- Lula (PT): 46% (eram 46%)
- Ronaldo Caiado (PSD): 41% (eram 41%)
- Em branco/nulo/nenhum: 10% (eram 11%)
- Indecisos: 2% (eram 2%)
(cenário 3)
- Lula (PT): 48% (eram 48%)
- Romeu Zema (Novo): 39% (eram 39%)
- Em branco/nulo/nenhum: 11% (eram 12%)
- Indecisos: 2% (eram 2%)
(cenário 4)
- Lula (PT): 48% (eram 47%)
- Renan Santos (Missão): 37% (eram 38%)
- Em branco/nulo/nenhum: 12% (eram 13%)
- Indecisos: 2% (eram 2%)
(cenário 5)
- Lula (PT): 45%
- Augusto Cury (Avante): 43%
- Em branco/nulo/nenhum: 10%
- Indecisos: 2%
Sobre a pesquisa
O Datafolha ouviu 2. 002 eleitores entre os dias 8 e 10 de setembro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01833/2026.