Nove frases do julgamento de Moraes que mostram a tensão entre ministros do STF

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O STF iniciou julgamento crucial sobre a investigação de Alexandre de Moraes por suposta ligação com ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A sessão foi marcada por declarações de impedimento e intensos debates entre os ministros, revelando tensões e acusações. Entenda os momentos-chave deste embate histórico no Supremo.

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O Supremo Tribunal Federal iniciou nesta terça-feira, 15, o histórico julgamento que vai determinar se o ministro Alexandre de Moraes será alvo de investigação por uma suposta relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A sessão no plenário foi marcada pelo presidente do STF, Edson Fachin, e motivada por um relatório da Polícia Federal que aponta Moraes como o receptor de mensagens enviadas pelo dono do Banco Master, o que o magistrado nega.

A primeira parte do julgamento foi marcada pela decisão dos ministros Kassio Nunes Marques e Dias Toffoli de não participar da votação. Outro destaque foram as discussões acaloradas envolvendo André Mendonça, Moraes e Gilmar Mendes. Confira abaixo as frases do julgamento que ajudam a entender as tensões no STF.

O raio-x dos ministros do STF

Fachin na abertura da sessão:

“Não se julgam pessoas; julgam-se fatos e questões jurídicas.”

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O presidente do STF abriu a sessão histórica destacando a necessidade de uma decisão técnica e impessoal sobre o caso.

Nunes Marques, ao declarar impedimento:

“Na condição de presidente do TSE, não me sinto confortável para participar desse julgamento.”

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O ministro do STF se declarou impedido com a justificativa de preservar sua neutralidade como presidente do TSE. Nunes Marques também se defendeu sobre citações ao seu nomes e ao do seu filho em mensagens de Vorcaro.

Toffoli, ao declarar suspeição:

“Tendo me manifestado na Turma pela suspeição, e reforço, não por me sentir impedido, mas por motivo de foro íntimo, para preservação da Corte, eu declaro a minha suspeição para participar desse julgamento.”

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Ex-relator do caso Master no STF, Toffoli se declarou suspeito para manter a coerência com a decisão da Corte em reunião informal que decidiu por sua saída da relatoria dos processos. O magistrado, porém, frisou que nada foi provado contra ele no caso e voltou a criticar o relatório da PF que o citou.

Dino para Fachin:

“O senhor é uma pessoa bem-intencionada, um homem probo, mas pessoas bem-intencionadas também erram.”

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Flávio Dino contestou a decisão de Edson Fachin, na posição de presidente da Corte, de retirar a relatoria o caso Master de André Mendonça. Fachin defendeu sua posição afirmando que o juiz natural é o plenário.

Dino para Fachin:

“A ironia serve para descontrair o ambiente.”

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Em outro atrito entre os dois ministros, Dino fez uma provocação bem-humorada a Fachin por causa de uma divergência sobre quem deveria autorizar os apartes no julgamento, o presidente ou o ministro que tem a palavra.

Moraes sobre Mendonça:

“Está a serviço de um grupo político que tentou dar um golpe no país.”

No momento mais tenso da primeira parte do julgamento, Moraes acusou Mendonça de conspirar para incluir o seu nome na investigação. O magistrado acrescentou que tinha “testemunhas” que poderiam confirmar isso.

Mendonça para Moraes:

“Mentira. Pode chamar quem quiser, vão mentir”

O atual relator do caso Master rebateu a acusação do colega de tribunal.

Gilmar para Mendonça:

“Vossa Excelência não tem a palavra e vai ouvir tranquilo.”

O decano do STF pediu silêncio ao colega, que protestava após ser acusado de ter ‘condução político-eleitoral’ à frente do caso Master.

Mendonça para Gilmar:

“Não aponte o dedo para mim, não está falando com qualquer um.”

Mendonça reagiu às declarações de Gilmar pedindo respeito.