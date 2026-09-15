Nove frases do julgamento de Moraes que mostram a tensão entre ministros do STF
Magistrados realizam sessão histórica para analisar suspeita sobre o colega no caso Master
O Supremo Tribunal Federal iniciou nesta terça-feira, 15, o histórico julgamento que vai determinar se o ministro Alexandre de Moraes será alvo de investigação por uma suposta relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A sessão no plenário foi marcada pelo presidente do STF, Edson Fachin, e motivada por um relatório da Polícia Federal que aponta Moraes como o receptor de mensagens enviadas pelo dono do Banco Master, o que o magistrado nega.
A primeira parte do julgamento foi marcada pela decisão dos ministros Kassio Nunes Marques e Dias Toffoli de não participar da votação. Outro destaque foram as discussões acaloradas envolvendo André Mendonça, Moraes e Gilmar Mendes. Confira abaixo as frases do julgamento que ajudam a entender as tensões no STF.
Fachin na abertura da sessão:
“Não se julgam pessoas; julgam-se fatos e questões jurídicas.”
O presidente do STF abriu a sessão histórica destacando a necessidade de uma decisão técnica e impessoal sobre o caso.
Nunes Marques, ao declarar impedimento:
“Na condição de presidente do TSE, não me sinto confortável para participar desse julgamento.”
O ministro do STF se declarou impedido com a justificativa de preservar sua neutralidade como presidente do TSE. Nunes Marques também se defendeu sobre citações ao seu nomes e ao do seu filho em mensagens de Vorcaro.
Toffoli, ao declarar suspeição:
“Tendo me manifestado na Turma pela suspeição, e reforço, não por me sentir impedido, mas por motivo de foro íntimo, para preservação da Corte, eu declaro a minha suspeição para participar desse julgamento.”
Ex-relator do caso Master no STF, Toffoli se declarou suspeito para manter a coerência com a decisão da Corte em reunião informal que decidiu por sua saída da relatoria dos processos. O magistrado, porém, frisou que nada foi provado contra ele no caso e voltou a criticar o relatório da PF que o citou.
Dino para Fachin:
“O senhor é uma pessoa bem-intencionada, um homem probo, mas pessoas bem-intencionadas também erram.”
Flávio Dino contestou a decisão de Edson Fachin, na posição de presidente da Corte, de retirar a relatoria o caso Master de André Mendonça. Fachin defendeu sua posição afirmando que o juiz natural é o plenário.
Dino para Fachin:
“A ironia serve para descontrair o ambiente.”
Em outro atrito entre os dois ministros, Dino fez uma provocação bem-humorada a Fachin por causa de uma divergência sobre quem deveria autorizar os apartes no julgamento, o presidente ou o ministro que tem a palavra.
Moraes sobre Mendonça:
“Está a serviço de um grupo político que tentou dar um golpe no país.”
No momento mais tenso da primeira parte do julgamento, Moraes acusou Mendonça de conspirar para incluir o seu nome na investigação. O magistrado acrescentou que tinha “testemunhas” que poderiam confirmar isso.
Mendonça para Moraes:
“Mentira. Pode chamar quem quiser, vão mentir”
O atual relator do caso Master rebateu a acusação do colega de tribunal.
Gilmar para Mendonça:
“Vossa Excelência não tem a palavra e vai ouvir tranquilo.”
O decano do STF pediu silêncio ao colega, que protestava após ser acusado de ter ‘condução político-eleitoral’ à frente do caso Master.
Mendonça para Gilmar:
“Não aponte o dedo para mim, não está falando com qualquer um.”
Mendonça reagiu às declarações de Gilmar pedindo respeito.