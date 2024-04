Lula volta ao Rio para sua décima agenda no estado em dois meses

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) volta ao Rio nesta terça-feira, 2, para dar sequência a uma maratona no estado, o campeão de visitas do chefe do Planalto neste ano. Em menos de dois meses, desde a primeira agenda no dia 6 de fevereiro até aqui, foram sete compromissos, a maioria na capital fluminense. A lista, agora, vai crescer para dez: o petista voltará a subir em palanque ao lado do prefeito Eduardo Paes (PSD), antes de anunciar uma obra na cidade de Niterói (RJ) e participar da filiação ao PT da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

Nesses três primeiros meses de 2024, nenhum estado teve mais visitas presidenciais que o Rio de Janeiro. Ao todo, foram quatro dias e sete compromissos, entre anúncios de obras com verbas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançamento de um pacote de investimentos culturais com a Petrobras e uma agenda no Complexo Naval da Marinha, em Itaguaí, com a presença do presidente francês Emmanuel Macron.

O destino preferido de Lula, no entanto, foi a capital do estado: já foram quatro eventos na cidade do Rio, três deles ao lado de Eduardo Paes. O prefeito é candidato à reeleição neste ano e tem no presidente um de seus principais aliados. Depois do estado fluminense, aparecem São Paulo, com três eventos na agenda oficial, antes de Minas Gerais (2), Rio Grande do Sul (2), Pernambuco (2), Pará (2), Bahia (1) e Ceará (1).

Paes, Niterói e Anielle

De volta ao Rio, um dos desafios de Lula será convencer Eduardo Paes a dar o posto de vice em sua chapa para o PT. A tarefa, no entanto, é tratada com descrença por membros do partido no Rio, já que a tendência é que Paes escolha alguém de seu círculo mais próximo. O favorito é o deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ).

Lula volta a figurar ao lado de Paes nesta terça, agora para inaugurar o IMPA Tech Rio e sua primeira turma de Bacharelado em Matemática da Tecnologia e Inovação, no Centro da capital fluminense. Os ministros da Educação, Camilo Santana, e da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, também estarão presentes.

Em seguida, às 15h, atravessa a ponte para a cidade de Niterói, onde vai anunciar o início das obras de dragagem do Canal de São Lourenço. Lá, estará ao lado do prefeito local, Axel Grael (PDT), e de seu secretário de Governo, Rodrigo Neves (PDT), ex-mandatário que pretende retornar ao posto com o pleito deste ano. O PT local deve apoiar a candidatura de Neves na cidade — ou seja, o evento será uma espécie de palanque antecipado na única cidade do estado em que o petista venceu Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.

O último compromisso será já no início da noite, mais uma vez na cidade do Rio. Lá, Lula e Janja participam do ato de filiação de Anielle Franco ao PT. Ela tem na primeira-dama, Janja da Silva, uma das principais entusiastas para que ocupe a vice na chapa de Paes, o que é tratado como improvável. O evento também terá simbolismo especial, pouco mais de uma semana depois da Polícia Federal prender os suspeitos de terem mandado matar a irmã da ministra, Marielle Franco.