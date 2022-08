“Lula quer ridicularizar as igrejas”, diz Malafaia após fala do petista

Durante o primeiro comício em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, na capital paulista, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou pastores evangélicos dizendo que eles estão “fazendo da igreja palanque político ou empresa para ganhar dinheiro”.

Na ocasião, o líder petista também falou que não precisa de padre ou de pastor para “falar” com Deus.

“Quando quero conversar com Deus, não preciso de padres e de pastores. Eu posso me trancar no meu quarto e conversar com Deus quantas horas eu quiser, sem pedir favor a ninguém. É assim que a gente tem que fazer para não ser obrigado a escutar pessoas contando mentiras quando deveriam cuidar da fé e da espiritualidade, lendo a Bíblia decentemente e não inventando coisas”, disse Lula.

A fala de Lula desagradou o pastor Silas Malafaia, fiel apoiador de Bolsonaro que, em vídeo, publicou uma resposta ao candidato — a quem chama de ‘cachaceiro’ que não entende nada de fé cristã e nem de princípios bíblicos sobre autoridades espirituais.

Na publicação postada no Youtube e compartilhada também nas suas redes sociais, o pastor e presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo disse que ia ensinar Lula sobre fé afirmando que a cachaça está “destruindo os neurônios” do candidato.

Citando alguns trechos bíblicos, Malafaia tenta apontar equívoco teológico na fala de Lula sobre lideranças da fé e disse que o ex-presidente quer envergonhar os cristãos.

“Ele quer ridiculizar a igreja evangélica e católica. Fica aqui minha indignação: que Deus nos livre desse camarada que não tem condições morais, mentais e emocionais para dirigir nossa nação,” encerra.

Assista ao vídeo: