Lula fará pronunciamento de Natal com menção a economia e 8 de janeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará neste domingo, 24, véspera de Natal, pronunciamento em cadeia de rádio e TV em que pregará a união do país e relembrará os atos golpistas que alvejaram as sedes dos três Poderes, em 8 de janeiro, como exemplo do extremismo que tomou conta do Brasil nos últimos anos. Embora faça críticas à polarização no discurso, o próprio petista estimulou, no início do mês, militantes a nacionalizar as disputas municipais de 2024 e, ao falar na Conferência Eleitoral do PT no último dia 8, disse que “vai ser outra vez Lula e Bolsonaro disputando as eleições nos municípios”. “Nós sabemos que [vocês] não podem aceitar provocações, não podem ficar com medo, não podem enfiar o rabo no meio das pernas. Quando um cachorro late para a gente, a gente late também”, concluiu na ocasião.

Na mensagem de Natal, o presidente também deve demarcar o andamento de pautas econômicas no Congresso, como a aprovação da reforma tributária depois de mais de três décadas de tramitação no Congresso, e a renegociação de dívidas por meio do Desenrola, além da retomada de programas sociais caros ao governo, como o Bolsa Família e o Minha Casa, Minha Vida.

A despeito de o slogan do terceiro mandato ser “União e Reconstrução”, integrantes do governo se ressentem de uma marca nova para a atual gestão de Lula. Uma versão repaginada do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que no passado turbinou o nome de Dilma Rousseff como sucessora do petista, a retomada do selo Bolsa Família e a reinserção do Brasil no cenário internacional são, em conjunto, o que ministros próximos ao Palácio do Planalto consideram o recado a ser passado no terceiro mandato – e, de imediato, na mensagem de Natal.

A Secretaria de Comunicação do governo já havia divulgado neste mês um conjunto de peças publicitárias de fim de ano com mensagens como “um Brasil e um só povo”. Há referências à importância de se combater o negacionismo e a intolerância e, assim como esperado na mensagem natalina no dia 24, à retomada de programas sociais. Lula e a primeira-dama Janja devem passar o Natal em Brasília e o Réveillon na base naval na Restinga de Marambaia, no Rio de Janeiro.