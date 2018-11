Lula diz ter ‘dúvidas’ de que Marisa pediu obras em sítio à Odebrecht

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou depoimento nesta quarta-feira, 14, no processo da Operação Lava Jato que apura se ele recebeu 1 milhão de reais em propina de empreiteiras por meio de reformas e obras de benfeitorias em um sítio em Atibaia (SP). Na oitiva, que durou cerca de três horas, Lula negou à juíza federal substituta Gabriela Hardt que seja dono oculto da propriedade e afirmou não saber sobre as obras no sítio, que começaram no final de 2010, quando ele se preparava para deixar o Palácio do Planalto.

O petista disse que tem “muita dúvida” a respeito das versões de delatores da Lava Jato, como os empresários Marcelo e Emílio Odebrecht, de que a ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, falecida em fevereiro de 2017, pediu para que a empreiteira assumisse as obras no sítio diante de atrasos nos trabalhos de uma equipe contratada pelo pecuarista José Carlos Bumlai, amigo de Lula. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), a Odebrecht gastou 700.000 reais em obras no sítio.

“Eu tenho muita dúvida se a dona Marisa pediu pra fazer reforma, como ela não está aqui para se explicar, eu fico com a minha dúvida”, disse.

Diante de citações feitas por Gabriela de que tanto Bumlai quanto o ex-assessor presidencial Rogério Aurélio Pimentel relataram em seus depoimentos terem ido ao sítio de Atibaia com Marisa, o ex-presidente declarou que “agora fica fácil citar o nome de dona Marisa porque ela morreu. Não acredito que a dona Marisa tivesse relação para pedir para uma empresa fazer obras”.

“A Marisa não tinha, no meu conhecimento, nenhuma relação com a Odebrecht”, declarou o ex-presidente. Ele afirmou que quando conheceu o sítio, no dia 15 de janeiro de 2011, as obras já estavam concluídas. “A única coisa que eu tenho tranquilidade de dizer que eu não sei quanto custou, quanto gastou, quem fez, porque fez e o que fez, quem pode dizer isso é o dono do sítio”, disse.

O petista não soube explicar porque uma nota fiscal de material para a obra, emitida em nome do engenheiro Frederico Barbosa, encarregado pela Odebrecht no sítio, foi encontrada pela Polícia Federal em seu apartamento em São Bernardo do Campo (SP), durante a 24ª fase da Lava Jato.

Sobre os elementos apresentados pelo MPF de que Lula se comportaria como dono da propriedade, visitando-a com frequência e sendo hospedado na sede, Lula disse que era uma “deferência, que recebia tanto lá na chácara quanto recebia no palácio da rainha da Inglaterra, da rainha da suécia, inclusive no Kremlin [sede do governo da Rússia]”.

Cozinha paga pela OAS

O ex-presidente também negou “veementemente” que o PT, por meio do ex-tesoureiro João Vaccari Neto, tivesse uma “conta geral de propinas” com a OAS, alimentada com dinheiro desviado de contratos públicos, conforme depoimentos do empresário Léo Pinheiro, ex-presidente da empreiteira baiana. Segundo Pinheiro, os 170.000 reais usados pela OAS para comprar uma cozinha de luxo para o sítio, em 2014, saíram da suposta conta.

Lula alegou à juíza que não sabe porque Léo Pinheiro e o arquiteto Paulo Gordilho, também da empreiteira, ofereceram “um pacote de mobília para a cozinha”. O petista relatou que eles disseram que seria algo “muito barato”. “A dona Marisa se recusou, dizendo que ela tinha as coisas prontas. Mas foi feito [a cozinha]. Se foi feito, eu trabalho com a ideia de que alguém pagou. Ou a Marisa ou o Fernando Bittar [dono formal do sítio] pagaram”, concluiu.

Quando a magistrada disse que Bittar declarou em depoimento que não pagou pela cozinha, o ex-presidente disse que não sabe se Marisa pagou, mas que confia plenamente na ex-primeira-dama. “Se ela não pagou é porque alguém convenceu ela que não precisava receber”, argumentou. “Eu não paguei porque não conversei com ele [Léo Pinheiro] sobre isso”, disse Lula.

Indagado pela juíza federal se não estranhava que uma grande empreiteira com negócios em estatais e no governo oferecesse uma cozinha à sua mulher, Lula respondeu que não. “Não era uma grande empreiteira fazendo uma reforma, era uma pessoa com quem eu tinha relação há mais de 20 anos fazendo uma coisa sem dizer, sem falar de caixa geral, e acho que ele tinha cobrado, ou ele ou a empresa que fornece”.

“Nunca ninguém disse pagamos ou não pagamos, recebeu ou não recebeu”, completou.