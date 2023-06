Lula diz às 9h que não precisa invadir, e MST defende invasões às 10h

O presidente Lula estreou hoje seu programa Conversa com o Presidente, no qual responde a um conjunto de perguntas do jornalista Marcos Uchôa, que foi contratado pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Durante o programa, por volta das 9 horas da manhã, o presidente contou ter dito ao ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, que “não precisa mais invadir terra”.

Uma hora após a fala, o MST disparou em suas redes um “chamado para ação” em que convoca a militância para publicar mensagens defendendo as políticas do movimento. O principal objetivo é tentar neutralizar a CPI do MST na Câmara dos Deputados, controlada por bolsonaristas.

O MST exorta a militância a fazer um “tuitaço” e sugere uma lista de 53 mensagens que devem ser postadas na internet. Foram enviadas aos integrantes do movimento mais de 80 fotografias para que sejam divulgadas, grande parte delas mostrando cenas com produção de alimentos e de crianças que moram em assentamentos.

Nas mensagens sugeridas para divulgação, o MST volta a defender a invasão de terras: “Ocupar a terra é defender a natureza porque o MST tem um projeto: reforma agrária popular”. Outra texto diz: “São quase 40 anos de história. Por trás de cada produção é importante lembrarmos de todas as famílias que ocuparam e resistiram”.