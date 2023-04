Lula define o futuro da ex-senadora Kátia Abreu

A ex-senadora Kátia Abreu (PP-TO) deve ser resgatada do limbo político pelo PT. Fontes próximas ao presidente Lula contam que, nos próximos dias, ela deve assumir a vice-presidência de agronegócios do Banco do Brasil, responsável por gerir uma carteira de crédito que superou 309,7 bilhões de reais no fim do ano passado. É dali que sai o maior número de financiamentos para os produtores rurais do país.

Kátia Abreu é amiga do presidente e foi ministra da Agricultura no governo de Dilma Rousseff. Na gestão de Jair Bolsonaro, concorreu a uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU), mas perdeu para o ex-governador e ex-senador Antonio Anastasia. No Banco do Brasil, o salário da ex-senadora será de quase 70 mil reais — e ela também terá direito a participação nos lucros.