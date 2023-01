Lula começa a ‘desbolsonarizar’ o governo, com mais de 1.000 demissões

O governo do presidente Lula afastou hoje, em seu primeiro dia, mais de 1.000 servidores que ocupavam cargos em comissão na administração pública federal. Os servidores exonerados eram em grande parte identificados com o governo de Jair Bolsonaro.

Um dos demitidos foi o assessor internacional da Presidência da República, Filipe Martins. Em 2021, ele foi acusado de fazer um gesto racista durante audiência no Senado. Outro servidor exonerado foi José Vicente Santini, que ocupava o cargo de assessor especial do Gabinete Pessoal do Presidente da República.

Também foram dispensados o presidente do Ibama, toda a diretoria da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), além do presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que era ligado ao senador Ciro Nogueira (PP-PI), ministro da Casa Civil do governo que terminou, e o diretor de Ações Educacionais do órgão, indicado por Valdermar Costa Neto, presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro.