Lula, Bolsonaro, Ciro e Tebet dividem espaço e medem força em Salvador

Quatro pré-candidatos à Presidência da República marcaram para este sábado, 2, compromissos públicos na cidade de Salvador. O presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e a senadora Simone Tebet (MDB) participaram de eventos na capital baiana, o quarto maior colégio eleitoral do País, com 11 milhões de eleitores, no dia em que o estado celebra a Independência da Bahia.

Lula, Ciro e Simone marcaram presença num tradicional cortejo cívico realizado nesta data, em Salvador. O ex-ministro e a senadora, inclusive, se encontraram no meio da caminhada e não deixaram esse momento passar em branco. Ambos publicaram fotos nas redes sociais.

“Eu e Simone Tebet nos encontramos há pouco, nas ruas, envolvidos pelo calor do povo baiano. Democracia é isso: convivência harmônica e respeitosa”, escreveu Ciro no Instagram.

A pré-candidata do MDB também foi pela mesma linha. “Bahia é terra de todos. Democracia e civilidade. Adversário não é inimigo. O Brasil precisa de tolerância e respeito”, publicou a senadora.

Lula esteve no mesmo ato, mas não se encontrou com seus adversários. O petista também aproveitou para registrar sua passagem pelo cortejo nas redes sociais, exaltando o fato de o povo brasileiro ser democrático. “Estamos fazendo uma caminhada com milhares de pessoas para reforçar a importância do 2 de Julho na Bahia. A independência da Bahia foi fundamental para a independência do nosso país e do povo brasileiro”, sustentou o ex-presidente nas redes sociais. “Esse é um desfile do povo, que não só é democrático como gosta de manifestações democráticas. Isso é independência”, finalizou.

A alguns quilômetros dali, Bolsonaro participou de uma motociada na cidade, junto ao ex-ministro João Roma, hoje o pré-candidato do presidente ao governo da Bahia. O presidente publicou vídeos à frente do Forte de Santo Antônio da Barra, onde aparece ao lado de apoiadores.