Lula avança na desbolsonarização da PRF e troca 21 chefes nos estados e DF

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva trocou os superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em 20 estados e no Distrito Federal. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 13, e assinadas pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli.

As mudanças fazem parte de uma estratégia de desbolsonarização da PRF. Desde que assumiu o cargo, Lula tem feito mudanças na corporação para tirar bolsonaristas de cargos de liderança — o mesmo foi feito na Polícia Federal. O ex-diretor-geral da PRF no governo Bolsonaro, Silvinei Vasques, é réu por improbidade administrativa por ter pedido votos para o ex-presidente Jair Bolsonaro na eleição e investigado pela PF em razão da sua atuação durante os bloqueios ilegais de rodovias feitos por bolsonaristas após a vitória de Lula.

Dos 20 novos superintendentes da PRF, apenas duas são mulheres. Veja a lista:

Tocantins: Alonso Mata Trindade

Acre: Liege Lorenzett Vieira

Distrito Federal: Igor de Carvalho Ramos

Minas Gerais: Fabio Henrique Silva Jardim

Piauí: Bruno Ribeiro Dias

Rondônia: Luciana da Silva Alves

Pará: Cassiano Hilário Ribeiro Filho

Santa Catarina: Manoel Fernandes Bitencourt

Goiás: Tiago de Almeida Queiroz

Sergipe: Vladimir Cardoso Hilário

Paraná: Fernando Cesar Borba de Oliveira

São Paulo: Edson José Almeida Júnior

Rio de Janeiro: Vitor Almada da Costa

Mato Grosso do Sul: João Paulo Pinheiro Bueno

Roraima: Marcelo Aguiar da Silva

Pernambuco: Alexandre Rodrigues da Silva

Paraíba: Pedro Ivo Nogueira Loureiro

Maranhão: Francinácio Morais Medeiros

Rio Grande do Norte: Péricles Venancio dos Santos

Bahia: Vagner Gomes da Silva

Rio Grande do Sul: Anderson Nunes dos Santos