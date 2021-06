Luis Miranda diz que irmão foi bloqueado de sistema do Ministério da Saúde

O deputado Luis Miranda (DEM-DF) afirmou nesta domingo (27) que seu irmão, o servidor Luis Ricardo Miranda, foi bloqueado do sistema do Ministério da Saúde.

“Aos defensores de bandidos, meu irmão acaba de descobrir que bloquearam ele do sistema. Vale ressaltar que ele é funcionário de carreira! Isso é ilegal, perseguição e só comprova que eles tem muito para esconder”, publicou o parlamentar em seu Twitter.

Na última sexta (25), os irmãos prestaram depoimento na CPI da Covid sobre supostas irregularidades em negociações para a aquisição da vacina Covaxin pelo governo.

À comissão, o deputado afirmou que ouviu de Bolsonaro, durante encontro em março, que as tratativas suspeitas do imunizante indiano eram “coisa” do Barros, referindo-se ao líder do governo na Câmara, Ricardo Barros.

“O presidente entendeu a gravidade. Olhando nos meus olhos, ele falou: ‘Isso é grave’. Não me recordo do nome do parlamentar, mas ele até citou um nome para mim, dizendo: ‘Isso é coisa de fulano’”, relatou Miranda. Depois, ele confirmou aos senadores que se referia ao líder do governo.